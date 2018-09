Dodik: Britanci i Amerikanci izazivaju nestabilnost na izborima

BANJALUKA – Koalicija SNSD, DNS, SP je najdugovječnija koalicija na Balkanu koja je zaštitila institucije RS, popravila ekonomski i socijalni položaj stanovništva, posebno boračke i penzionerske populacije, čime je zaslužila da dobije povjerenje građana i na narednim izborima.

Ovo je zaključak sastanka Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, Marka Pavića, predsjednika DNS-a i Petra Đokića, lidera socijalista, te Željke Cvijanović, predsjednice Vlade RS.

Oni su istakli da će u narednom periodu, ako pobjede na izborima, nastaviti raditi na ovim politika, ali da će, uz to, insistirati na izbacivanju stranaca iz odlučivanja u BiH, dok je Pavić rekao da će DNS u parlamentu BiH odbiti biti dio koalicije koja će biti protiv konstitutivnosti Srba u FBiH ili povratka srpske imovine u FBiH, kao i protiv izbacivanja stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.

Oni su optužili strance, posebno Ambasadu SAD i Velike Britanije, da se miješaju u izborni proces, a Dodik je rekao da su Britanci izdvojili šest miliona funti a Amerikanci 12 miliona dolara kako bi uticali na izbore, i izazvali nestabilnost. Rekao je da su Britanci od 40 agenata pet stalno angažovali u Banjaluci, a da se američka ambasadorica i britanski ambasador sastaju s pojedincima kako bi uticali na izbore.

"Mi smo na to upozoravali, ali jedan dio javnosti ne želi na to da obrati pažnju. Oni novcem obezbjeđuju upliv u medije, razne nevladine organizacije, strukturalne grupe i mnogo čega drugog", rekao je Dodik, i za ove aktivnosti optužio i staru američku administraciju.

Rekao je da je britanska podrška Mladenu Ivaniću, kandidatu za srpskog člana Predsjedništva, evidentna i da ne prestaje.

On je rekao i da će se nastaviti zalagati za jačanje RS i u budućem vremenu.

"Mi ćemo kao koalicija za koju vjerujem da će dobiti snažnu podršku na ovim izborima postaviti pitanje vraćanja nadležnosti u okvire Ustava BiH i to će biti moje osnovno djelovanje u političkom smislu u budućem vremnu bilo kao predsjednik partije ili neki izabrani funkcioner", rekao je Dodik. On se zahvalio strancima za pomoć koju su davali u okviru donacija ili kredita, ali da je to sve bilo uslovljeno derogiranjem stavova i pozicije RS.