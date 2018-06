Dodik: Britanski obavještajci dolaze da prisluškuju i šalju informacije

Komentari: 1

DraganRankitic

Ovo nije ništa novo. Strani obevaštejci, posebno iz Velike Britanije su mutili vodu na ovim prostorima sve vreme od 1930-ih godina do danas, a verovatno i ranije. I to uvek protiv srpskih interesa. Da Mladen Ivanić hladnokrvno tvrdi da to "nije opasno" i da je "sve u redu" je znak ili opasnog neznanja ili izdaje. U njegovom slučaju rekao bih ipak da je u pitanju neznanje i politička nepismenost a ne izdaja. Da je to rekao Dragan Mektić, onda bi to sigurno bio znak izdaje.