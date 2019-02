Dodik: Čak i 1. mart svjedoči da je Srpska nastala prije BiH

BEOGRAD - Jasan pokazatelj da je Republika Srpska nastala prije BiH jeste i činjenica da Bošnjaci proslavljaju svoj praznik "nezavisnosti" tek 1. marta, a Republika Srpska svoj dan 9. januara, rekao je večeras u Beogradu srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"To što oni taj svoj praznik, koji mi ne prihvatamo, proslavljaju 1. marta, a mi proslavljamo 9. januara, znači da je Republika Srpska nastala prije BiH i da je na kraju te 1995. godine unijela svoju teritoriju i svoj politički sistem u BiH. Zato u članu 3 Ustava BiH piše da je sastavljena od dva entiteta - Republike Srpske i Federacije BiH", rekao je novinarima Dodik.

Upitan da prokomentariše čestitku koju mu je povodom 1. marta uputio SDP BiH, Dodik, koji je i predsjedavajući Predsjedništva BiH, ocijenio je da su time pokušali da se našale i da budu cinični.

"Kao što mi je američki predsjednik Donald Tramp uputio čestitku negdje u novembru za neki praznik BiH, ja sam odgovorio da to nije moj praznik, a evo i njima odgovaram - to nije moj praznik", istakao je Dodik.

On je naglasio da to nije njegov praznik, da to može da bude praznik Bošnjaka, ali da sigurno nije praznik BiH.

"Prvi mart nikada neće biti praznik Srba. To je za nas sinonim stradanja i mislim da su pokvareno pribavili taj praznik u nastojanju da nama nametnu svoju istinu i svoju priču o stradanjima u BiH", kaže Dodik.

U dijelu Federacije BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao dan nezavisnosti BiH, dok se ovaj datum u Republici Srpskoj ne slavi.

Srbe u Republici Srpskoj i BiH 1. mart podsjeća na nelegalni referendum o nezavisnosti BiH, sproveden 1992. godine, na koji većina Srba nije izašla i na kojem su preglasani od druga dva naroda - Bošnjaka i Hrvata.

Istog dana su muslimanski ekstremisti ubili srpskog svata ispred Stare pravoslavne crkve na Baščaršiji u Sarajevu, što je za mnoge bila najava početka rata u BiH.

Srpska živi život stabilne i jake Republike

Republika Srpska već 27 godina funkcioniše na bazi prvog Ustava, a, iako se nalazi u specifičnim okolnostima u okviru BiH, ne prestaje da u potpunosti živi svoj život stabilne i jake Republike, rekao je u Beogradu srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Dodik je naglasio da je Republika Srpska 28. februara 1992. godine pokazala da pripada krugu zemalja sa snagom da donosi vlastiti demokratski ustav, koji je propisao najviše standarde kolektivnih i pojedinačnih prava i uspostavio politički sistem.

"Republika Srpska već 27 godina živi na bazi tog Ustava, a namjerava da ga modernizuje u narednim godinama", rekao je Dodik novinarima nakon svečanog prijema.

Ističući da je dan donošenja Ustava Republike Srpske važan nacionalni i državni dan, Dodik je uputio čestitke građanima Srpske povodom 28. februara, ali i Dana Republike Srpske - 9. januara, koji je večeras svečano obilježen u Beogradu.

Danas se navršilo 27 godina od donošenja prvog Ustava Republike Srpske, jednog od najvažnijih konstitutivnih akata koji su bili osnov za njeno stvaranje.

Skupština srpskog naroda u BiH, koja je osnovana 24. oktobra 1991. godine nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u Skupštini tadašnje SR BiH, donijela je desetak konstitutivnih akata koji su bili ustavnopravna osnova za stvaranje Republike Srpske, ali dva su najbitnija - Deklaracija o proglašenju Republike Srpske i Ustav Republike Srpske.

Skupština srpskog naroda BiH Deklaraciju je donijela 9. januara 1992. godine, a Ustav 28. februara te godine.

Bez Srba nema zaokruživanja priče o Kosmetu

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je večeras u Beogradu da Kosovo i Metohija ostaje u Srbiji, koja će definitivno odlučivati o tome i naglasio da bez Srba neće biti zaokružena ta priča.

"To znači da će cijeli srpski narod na kraju morati dati svoje mišljenje o svemu", rekao je Dodik.

Reagujući na izjavu premijera Kosova Ramuša Haradinaja da dijalog sa Beogradom treba nastaviti radi postizanja sveobuhvatnog obavezujućeg pravnog sporazuma, u okvirima postojećih granica, što ne podrazumijeva "republiku Milorada Dodika na Kosovu", Dodik je rekao da nije znao da je Haradinaj i čuo za njega, ali da bi trebalo da bude upoznat o tome da je Republika Srpska - republika srpskog naroda.

"To je republika srpskog naroda, stvorena 1992. godine za razliku od njegove koja je NATO bombardovanjem morala da se na neki nači zaokruži. Na jedan lažni način, bez saglasnosti zemlje u kojoj se nalazi, proglašena je navodna nezavisnost. Oni već imaju dovoljno problema oko toga", rekao je Dodik novinarima nakon prijeme koji je upriličen povodom Dana Republike Srpske - 9. januara i 27. godina od proglašenja Ustava Srpske.

Prema Dodikovim riječima, očigledno je da Kosovo ne može da dobije potpunu međunarodnu verifikaciju.

"Koliko god ima zemalja da su ga priznali pola čovječanstva ga, ipak, nije priznalo. Možda malo više formalnih država, ali kada uzmete broj ljudi na svijetu onda ćete vidjeti da to nije tako", rekao je Dodik.

On je poručio da Srbija ima i polaže pravo na Kosovo i Metohiju i da on podržava ono što radi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić po tom pitanju.

"Vučića treba ojačati ovdje u Srbiji kao pregovarača u jednom važnom trenutku za srpski narod u cjelini, da sa snagom volje srpskog naroda može da donosi odluke i učestvuje u rješavanju ovog i te kako teškog pitanja", rekao je Dodik, koji je i Predsjedavajući Predsjedništva BiH.