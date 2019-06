Dodik: Cilj blokade - uspostavljanje bošnjačke dominacije

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je krajnji cilj blokade formiranja vlasti na nivou BiH intervencija međunarodne zajednice i da budu delegitimisani srpski i hrvatski nacionalni interesi čime bi kao dominantna bila postavljena volja bošnjačke političke elite koja bi određivala kako će se razvijati situacija u BiH.

"Oni /Bošnjaci/ ne mogu da podnesu da postoji Republika Srpska i srpska politička volja, a pogotovo ne mogu da podnesu Milorada Dodika. Ne mogu da podnesu ni Dragana Čovića i HDZ BiH koji jasno kažu da ih neće više majorizovati. Odjednom on /Čović/ koji se brani od majorizacije, koja je prisutna svakodnevno u Federaciji BiH /FBiH/, postaje problem i onda neko kaže da smo svi zajedno problem. Ne može se voditi politika na bazi majorizacije", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Bošnjaci žele da raščiste stvari sa Hrvatima, a onda da pređu na Republiku Srpsku kroz koncept jedan građanin jedan glas.

"Bošnjaci bi kao većina u BiH, kada bi srušili Srpsku, FBiH i kantone, te kada bi BiH bila sastavljena od opština, izabrali svoje Srbe i Hrvate, postavili ih u Sarajevu i ne bi bilo nikakve mogućnosti zaštite srpskih nacionalnih interesa, a to znači i zaštitu kulture, vjere, pisma, jezika i svega drugog što pripada identitetu našeg naroda", rekao je za ATV Dodik, koji je i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je podsjetio da je ratni politički vođa Bošnjaka Alija Izetbegović napisao da muslimani treba da se uzdrže u društvima gdje su manjina, a da tamo gdje su većina formiraju svoje države na bazi šerijata. "Kasnije je rekao da je dovoljna čak i relativna većina da se to sprovede", naveo je Dodik.

Dodik je poručio da se u ovoj zemlji može živjeti isključivo ukoliko se svi uvažavaju.

On je ocijenio da je besmislena BiH koja ne može da formira vlast.

"Mi smo spremni, ali oni to ne žele. Mi nećemo nikoga pritiskati i ne mogu da očekuju da ćemo prihvatiti njihove uslove", istakao je Dodik.

On je ocijenio da je Srpska imala veću štetu nego korist i od Savjeta ministara u tehničkom mandatu i da se to vidjelo u pričama o paravojsci i drugim sličnim stvarima.

"Srpska je bila u odbrambenom stavu cijele četiri godine. Nije završen nijedan posao od važnosti za Srpsku koji je zahtijevao imalo podrške BiH u smislu procedura. Četiri-pet godina stoji saglasnost koja se tiče izgradnje auto-puteva. Sa `Gaspromom` smo sve dogovorili u vezi sa izgradnjom kraka gasovoda prema Srpskoj, a onda nismo dobili saglasnost Savjeta ministara da samo prokopamo ispod Drine trasu za cjevovod", naglasio je Dodik.

On je rekao da je politički blok koji predvodi na izborima dobio mandat naroda i istakao da će pokušati da dosadašnji pristup Savjeta ministara promijeni da bi novi saziv radio i u interesu Srpske.

"Mi bismo voljeli da Savjet ministara vrlo brzo počne da radi, da korenspondira sa Predsjedništvom, da rade oba doma Parlamentarne skupštine BiH i da pokušamo da dođemo do konsenzusa bar na važnim pitanjima", poručio je srpski član Predsjedništva.

Dodik je rekao da je sa ostalim članovima Predsjedništva BiH - Željkom Komšićem i Šefikom DŽaferovićem u početku više razgovarao u pokušaju da nešto pozitivno napravi, ali da je očigledno da su se međusobno udaljili kada je riječ o otvorenim temama i problemima.

Na pitanje zašto je rekao da je završio odnose sa Komšićem,

koji je prethodno problematizovao obilježavanje važnih datuma za Srpsku, Dodik je napomenuo da je Komšić na tu poziciju došao na bazi nekoliko sumnjivih procesa i da Hrvati, čiji je navodni predstavnik, osporavaju njegov legitimitet, dokazujući da su za njega najviše glasali Bošnjaci i izabrali sebi podobnog Hrvata.

On je ocijenio da je u Komšićevoj politici vidiljiva velika naklonost prema političkom Sarajevu, a ne bavljenje interesima Hrvata u BiH.

Prema njegovim riječima, Komšić uživa u apstraktnoj poziciji u kojoj ne postoje Srbi, Hrvati i Bošnjaci, nego samo građani, navodeći da je to najbliže tome da postoje samo Bosanci.

"Narodi u BiH su uvijek bili na različitim stranama u istorijskim procesima i to je ušlo u odnose među ljudima, ali pred nama je prvi cilj da obezbijedimo mir i stabilnost i to činimo. Mi nismo doprinijeli eskalaciji nasilja svih ovih godina, bez obzira što su pokušavali da eliminacijom naših politika eliminištu Srpsku. Došli smo u poziciju da Srbi u Savjetu ministara i u izvršnim tijelima na nivou BiH ne budu legitimno predstavljeni", rekao je Dodik.

On je poručio da je BiH izvedena zemlja i da su njeni glavni faktori po Ustavu i Dejtonskom sporazumu dva entiteta i tri naroda, ali da se to ne uvažava.

"Narodi su izabrali svoje predstavnike i time je sve završeno. Treba formirati vlast na nivou BiH koju će predstavljati legitimno izabrani predstavnici konstitutivnih naroda, iako je neko odlučio suprotno", kaže Dodik.

Dodik, koji je predsjednik SNSD-a, rekao je da je i posljednji razgovor sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem o formiranju vlasti bio prazan, kao i neki raniji njihovi razgovori.

"Ti razgovori nikuda ne vode. Bošnjaci su izabrali da nema formiranja vlasti na nivou BiH i naveli kao razlog neusvajanje Akcionog plana za članstvo u NATO /MAP/. Oni to forsiraju jer je Turska članica NATO-a. NATO je u proteklom ratu bio na strani Bošnjaka i to njih motiviše za tu priču", naveo je Dodik.

On je istakao da radi u Sarajevu prvenstveno zbog odgovornosti prema Republici Srpskoj, srpskom narodu i SNSD-u.

"To me obavezuje da afirmišem interese Srpske i Srba. Mi Srbi u BiH moramo da politički rješavamo srpsko nacionalno pitanje u BiH koje je napadnuto. Moj rad u zajedničkim institucijama treba gledati kroz prizmu odgovornosti prema Srpskoj i srpskom nacionalnom i državnom programu", rekao je Dodik.

Srpska dosljedna vojnoj neutralnosti

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da stav Republike Srpske o vojnoj neutralnosti neće biti promijenjen i da nema političkog predstavnika Srpske koji bi zarad formiranja vlasti na nivou BiH i učešća u njoj prekršio rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske kojom je proglašena neutralnost.

"Ja to sigurno neću učiniti", rekao je Dodik, koji je i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je istakao da je nekada ranije u Srpskoj, s obzirom na međunarodni kontekst, postojao stav da se ide putem evroatlantskih integracija, ali da se situacija u međuvremenu promijenila, što je potpuno normalno.

"Srpska se odlučila za vojnu neutralnost i taj stav neće biti promijenjen", rekao je Dodik večeras za ATV.

On je ponovio da i stavovi Evropske komisije govore da pristupanje NATO-u nije uslov da BiH dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, iako se bošnjački političari trude da u vezi s tim prikažu strancima da "Dodik stalno nešto opstruiše".

"Ima mnogo članica EU koje nisu u NATO-u. Takođe, niko iz NATO-a nije prisiljavao nekoga za članstvo u tom savezu. Oni jasno kažu da je to stvar naše volje", objasnio je Dodik.

On je upitao zbog čega se nacionalni plan za članstvo u NATO-u, na čijem se usvajanju insistira u Sarajevu, zove tako ako ne podrazumijeva članstvo.

"To znači da ste već prihvatili članstvo. Mi tražimo da nam daju plan za saradnju kao što ima Srbija, a ne želimo da to bude članstvo u NATO-u. Ali, njima to nije dovoljno", kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, Hrvati žele članstvo u NATO-u, ali oni razumiju stvari i insistiraju na tome da prioriteti budu obrnuti i da prvo bude formirana vlast, a potom će svakako biti razgovarano i o NATO-u.

"Razumljivo je što Bošnjaci i Hrvati žele realizaciju Akcionog plana za članstvo u NATO /MAP/, ali i Srbi moraju biti shvaćeni kada ne žele članstvo u ovom savezu. NATO nije i ne smije biti tema evropskog puta BiH", poručio je Dodik.

On je podsjetio i da je komesar EU za proširenje Johanes Han, kada je krajem marta došao u Sarajevo, rekao: "Nemojte mene ubjeđivati o NATO-u, jer moja zemlja /Austrija/ nije članica ovog saveza".

"Nije, kao što nije ni šefa Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemarka /Švedska/. NATO nije evropska vrijednost", rekao je Dodik.

On je istakao da je i predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan rekao da će doći u BiH kada bude formirana vlast.

"Svi razgovori koje vodimo, čak i sa predstavnicima NATO-a, idu za tim da se kaže da je članstvo u ovom savezu naša stvar. Niko ne prisiljava Srbiju da bude član, iako ima dobre odnose sa NATO-om i ne bježim od neke vrste saradnje sa ovim savezom", rekao je Dodik.