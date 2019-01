Dodik: Članstvo u EU I NATO-u razdvojene priče

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da bi kandidatski status bio dobar za BiH, te da će danas i sutra u Briselu pokušati da sazna da li je nerazdvojiva priča o povezanosti puta ka NATO-u i EU, što nastoje prikazati u Sarajevu.

"Znam za nekoliko zemalja koje su članice EU, a nisu članice NATO-a", rekao je Dodik.

On je naveo da će članovi Predsjedništva BiH nastojati da saznaju šta je potrebno da BiH što prije dobije kandidatski status za članstvo u EU, koji bi za BiH bio dobar zbog niza političkih, ekonomskih i socijalnih razloga.

Dodik je, povodom današnje posjete članova Predsjedništva BiH Briselu, rekao da je jedino usaglašen odgovor Predsjedništva na pitanja EU.

"Uvijek je zadovoljstvo razgovarati sa ljudima iz EU, ali sada nećemo biti tema samo mi, jer i EU ima problema. Biće interesantno saznati procjene koje se odnose na majske izbore u EU, kao i one o Brexitu i sve veće polarizacije unutar Unije", rekao je Dodik sinoć za RTRS.

Govoreći o NATO-u, Dodik je naveo da iz onoga šta je ovaj vojni savez činio ne vidi koji je interes Srba da mu pristupe jer je tokom posljednjeg rata bio na strani Hrvata i Bošnjaka, bombradovao Srbe, a sada hoće da im napravi i granicu na Drini.

"NATO je i politička organizacija koja je u svim poslijeratnim događajima i odlukama BiH bila protiv Republike Srpske. Kada Srbi kažu da hoće u NATO, ja ću glasati za NATO", naglasio je Dodik.

Govoreći o današnjoj sjednici Savjeta za sprovođenje mira (PIC) na kojoj će biti raspravljano o najavama SDA o pokretanju apelacije o preispitivanju imena Republika Srpska, Dodik je istakao da je zahvalan Rusiji što je tražila održavanje sjednic, te poručio da bi volio da PIK bude ukinut.

"To je vandejtonska i vanustavna kategorija i već odavno nemam povjerenja u rad ovog savjeta jer nisu objektivni. Oni su ostrašćeno ljuti, jer ovdje ne uspijevaju da sprovode svoje iluzije, a one se tiču nas, a ne njih", kaže Dodik.

On smatra da je OHR trebalo da se odredi jasno o najavama iz SDA jer je riječ o antiustavnom i antidejtonskom djelovanju.

"Da je OHR želio da bude ravnopravan i jedinstven u svom kontinuitetu, onda je morao da kaže da je to antiustavno i antidejtonski, a on to nije rekao nego da je to neodgovorno. Neodgovorno može da bude dijete koje mimo volje roditelja pravi neke nestašluke, a ovo je druga priča. Kada nešto kvalifikujete kao antidejtonski, vi šaljete cijelom svijetu poruku da neko pokušava da uruši međunarodni sporazum, a po njima to što oni rade je neodgovorno, a nije urušavanje međunaradnog sporazuma", naveo je Dodik.

Komentarišući činjenicu da je isti dan kada je najavljena apelacija SDA o promjeni imena Republike Srpske Gordana Tadić imenovana za glavnog tužioca BiH, Dodik je rekao da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović navikao da kontroliše pravosuđe, o čemu je pisao i odlazeći kadar SAD.

"Često su pokretali i istrage protiv mene, a vrijeme je pokazalo da su to bile politički motivisane istrage. Nisam saglasan sa Sudom i Tužilaštvom BiH i sa njihovim postojanjem jer je ono antiustavno i samo proizvodi probleme, s obzirom na to da je političi motivisano u svim pitanjima", istakao je Dodik.

On smatra da možda ima prostora za neki sud i tužilaštvo na nivou BiH, ali koji su propisani zakonima koje BiH ima pravo da donese.

"BiH nema nadležnost da donosi krovne zakone. Izetbegović pravosuđe smatra svojim vlasništvom i smatra da on treba odlučiti ko će biti tužilac", kaže Dodik.

On smatra da Bošnjaci imaju dugoročan plan da korak po korak devastiraju Srpsku, što je zaustavljeno 2006. godine.

"Njihova apelacija je znak nervoze i nemoći. Neka nam Bošnjaci pokušaju osporiti ime i izaći ćemo iz BiH", poručuje Dodik.

Dodik je naglasio da je njegov cilj i zadatak jača i stabilnija pozicija Republike Srpske i da samo to očekuje u ovom mandatu.

"Jedini način da BiH funkcioniše jeste da se uvaže interesi svih. Za BiH bi bilo najbolje da se vrati na izvorni Dejtonski mirovni sporazum i da se u njoj po njemu postave organizacije. To je nešto što odgovara Srbima i Hrvatima, ali to nije realno, jer Bošnjaci to neće. BiH nema mogućnost da dođe do bazičnog konsenzusa o bilo čemu", rekao je Dodik.

Kada je riječ o formiranju vlasti na nivou BiH, Dodik je istakao da odgovornost za taj proces ima Predsjedništvo, ali je znatno razgrađeno u mnogim pitanjima.

"Mentori iz inostranstva veoma dobro znaju kako se gradi država, ali su napravili potpuno neefikasnu strukturu koja je monstrum i koja ne može ništa dobro poručiti", rekao je Dodik.