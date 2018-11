Dodik: Crnadak, Mektić i Šarović pokazali neodgovornost

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je danas za Srnu da odbijanje ministara inostranih poslova u Savjetu ministara Igora Crnatka, bezbjednosti Dragana Mektića i spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića da podnesu ostavke pokazuje njihovu neodgovornost i shvatanje tih pozicija kao vlastitog ćara koji su dobili na štetu Republike Srpske.

Dodik je rekao da su ostavke koje je tražio od njih, sasvim logičan i uobičajen potez u svakom novom mandatu, odnosno dio posla i obaveza.

"Njihovi mandati su svakako istekli, i oni su u nekoj vrsti tehničkog mandata, a nisu bili odgovorni prema Srpskoj ni kada su bili u potpunom kapacitetu kao ministri, nisu odgovarali institucijama", rekao je Dodik.

On je istakao da je Šarović ostao poznat po tome što je u parlamentu Republike Srpske rekao "da njega ne interesuju stavovi institucija Srpske i da će on u Sarajevu djelovati sam".

"E, to njegovo djelovanje dovelo je Republiku Srpsku u ogromnu štetu i vrijeme je da se to promijeni. Ja sam dobio mandat da to promijenim, a oni su izgubili izbore i, možda, bi i za njih, da imaju imalo političke korektnosti, to bio neki politički, pa čak i ljudski izlaz", rekao je Dodik i dodao da će se vidjeti kako će to ići.

On je istakao da zna da su SDS i PDP bili potpuno neodgovorani i da će nastaviti lošu politiku za Republiku Srpsku.

Dodik je ranije pozvao funkcionere Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH da podnesu ostavke i naveo da oni nemaju njegovo povjerenje, jer su vodili politiku suprotnu politici Srpske.

On je rekao da ne želi da sprovodi nikakvu silu, ali smatra da bi podnošenje ostavki bilo pristojno, s obzirom na to da je narod glasao za politiku koja je suprotna njihovoj.

Ministri spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, inostranih poslova i ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Mirko Šarović, Igor Crnadak i Dragan Mektić poručili su danas da će ostati na svojim pozicijama u punom kapacitetu sve dok ne bude izabran novi saziv Savjeta ministara.

Višković želi maksimalno odgovornu i efikasnu vladu

Dodik je, povodom današnjih konsultacija o novoj vladi sa predstavnicima sa SNSD-om, da mandatar Radovan Višković želi da maksimalno podigne odgovornost i da vlada bude što efikasnija.

"On traži pomoć svih političkih partija i odgovornost svih imenovanih isključivo Vladi, mada političari i političke stranke mogu da predlažu određene kandidate, shodno nekoj raspodjeli koju će on napraviti narednih dana kada čuje i druge ambicije", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je limit za sastav nove vlade u nekom brojčanom smislu činjenica da se tamo bira osam Srba, pet Bošnjaka i tri Hrvata.

"Nažalost, većina političkih partija iz koalicije raspolaže sa najviše Srba kandidata i sad je to mala poteškoća u pogledu tog usaglašavanja i kombinacija", naveo je Dodik.

On ističe da je sada ključno pitanje kako nastaviti dalje.

"Republika Srpska u 2019. u odnosu na samo ovu godinu imaće manje 250 miliona obaveza po osnovu anuiteta za dospjele kredite vezano za obaveze do 1992. i poslije", rekao je Dodik.

On je istakao da će to stvoriti okolnosti koje će omogućiti da budžet Republike Srpske funkcioniše na daleko bolji način.

"Mi smo podržali tu orijentaciju da se uspostavi nova struktura Vlade sa stanovišta ministarstava i drugih elemenata", rekao je Dodik.