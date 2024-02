Dodik Crnoj Gori ponudio sporazum o specijalnim vezama

PODGORICA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske ponudio je Crnoj Gori sporazum o specijalnim vezama sa Republikom Srpskom, isti onaj koji ima sa Srbijom.

"Ponudio sam Sporazum Crnoj Gori o specijalnim vezama onakav kakav imamo sa Srbijom. To je u okviru Dejtonskog sporazuma i smatramo da nema nijednog razloga da to ne prihvati Crna Gora i to sam predložio predsjedniku Mandiću. To nije ništa protiv BiH to je dobro za saradnju privrede, infrastrukture, kulture, nauke i svega onoga što predstavlja normalnu komunikaciju", rekao je Dodik dodajuži da je to sve dozvoljeno i predviđeno Ustavom i Dejtonskim sporazumom te da je Crna Gora to trebala uraditi ranije.

Nakon sastanka sa Andrijom Mandićem, predsjednikom Skupštine Crne Gore, Dodik je rekao da bi bilo potrebno da Crna Gora treba da zaustavi svoje akcije na sprječavanju projekta Buk Bijela jer on ne zadire i ne potapa vode u Crnoj Gori.

"Želimo da nastavimo izgradnju Buk Bijele sa Srbijom ali se suočavamo sa time da Crna Gora na međuanrodnom nivu pokušava blokirati taj projekat. Ako postoji interes Crne Gore da se vrati u projekat Buk Bijela spreman sam da uvjerim Srbiju da se to uradi", rekao je Dodik dodajući da vjeruje da ono što dolazi iz Crne Gore da je motivisano politikama koje dolaze iz Sarajeva.

Govoreći o odnosima sa EU, Dodik je rekao da evropski put ne može da ide na uštrb Republike Srpske.

"Republika Srpska nije remetilački faktor. Ona čini BiH i mi uvažavamo ustavni poredak. Sve ono što su radili visoki predstavnici nasiljem što su provodili to ne može da bude evropski put", rekao je Dodik.

On je rekao da je i Republika Srpska protiv NATO saveza i da poštuje status u kojem se nalazi Crna Gora. Naglasio je da je NATO za Republiku Srpsku neprihvatljiv.

"Poštujući ustavni poredak Crne Gore došao sam da podržim Mandića i njegovu političku strukturu. Tu sam da podržim srpsku nacionalnu zajednicu bez namjere da narušim bilo kome nacionalnu konotaciju. Moja obaveza je da se borim za ravnopravan status srpskog naroda gdje god se nalazi. U Crnoj Gori je bila zapostavljena srpska zajednica", rekao je Dodik.

On je rekao da je Mandića obavijestio da će iduće sedmice u Banjaluci biti potipsan ugovor za izgradnju puta Foča-Šćepan Polje čime će se riješiti dugogodišnje pitanje koje je značajno i za Republiku Srpsku i Crnu Goru.

Sam Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore rekao da Crna Gora mora imati dobre odnose sa susjedima, jer ako je drugačije, onda imamo problem.

"Drago mi je što sam bio domaćin Miloardu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske koji i je i moj lični prijatelj", rekao je Mandić

On je rekao i da je projekat Buk Bijela važan za Crnu Goru, kao i voda iz Bilećkog jezera i treba ga promovisati kao i ideju mira i dobrih odnosa.

"Sporazum koji je meni predstavljen sporazum o specijalnim vezama to je sve u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Sa koalicionim partnerima ću otvoriti dijalog i predočiću im ono što je predloženo sporazumom, a njime se spominje država BiH kao država, i Republika Srpska kao entiet. Republika Srpska iskazuje želju da gradi specijalne odnose sa Crnom Gorom i mislim da to nije na štetu nijednog građanina Crne Gore", rekao je Mandić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.