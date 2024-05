Dodik: Cvijanovićeva na pravi način prezentovala stavove Srpske

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na pravi način prezentovala stavove Republike Srpske na sjednici Savjeta bezbjednosti UN.

Dodik je istakao da je vidljivo i da su sponzori rezolucije o Srebrenici omogućili da se obrati i nelegalni Kristijan Šmit, koji opet nije rekao ništa tačno o Republici Srpskoj, ali je veoma čudno da je Savjet bezbjednosti dozvolio da se obrati i ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija.

"On jeste ambasador, ali ne može da govori u ime BiH, tamo je predstavljao samo muslimanski narod. Na taj način pokušano je da se omalovaži to što je rekla Željka Cvijanović, ali to nisu uspjeli", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Prema njegovim riječima, Lagumdžija nije mogao da nastupi bez usaglašenog stava Predsjedništva BiH.

"On ponovo na takav način ruši BiH jer ne poštuje njene institucije, a za to krivi druge", rekao je Dodik, prenosi Srna.

