Dodik: Da li je Sava rijeka kojom teče voda ili srpska krv?

DONJA GRADINA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je danas u Donjoj Gradini da je srpski narod bio izložen uništenju koji je ostavio posljedice na njegovu snagu i ekonomiju.

"Ne okupljamo se ovdje samo da bi odali poštu stradanju pojedinaca, već stradanju naroda, jer naš narod je sistematski bio izložen mučenju, stradanju i uništenju koje je ostavilo ozbiljne posljedice na snagu i ekonomiju srpskog naroda, ali nije smanjio poriv i želju Srba za slobodom", rekao je Dodik obraćajući se u Donjoj Gradini na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina.

Dodik je podsjetio na stravične ubistva srpskog naroda, srpske djece, koja su počinile ustaše logoru Jasenovac, te istakao da je iz želje da se ne ponovi stradanje stvorena Republika Srpska.

On je naglasio da se uvijek kada pređe Savu pita se da li je to rijeka kojom teče voda ili srpska krv.

Dodik je poručio da u Donju Gradinu dolaze da bi se zavjetovali na mir.

"Ovdje se zavjetujem da nikada neću odustati od svete zakletve srpskog naroda da bude svoj, da ima slobodu", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH ukazao je na važnost da Srpska zajedno sa Srbijom obilježava proboj jasenovačkih logoraša, ali i druge važne istorijske datume, te napomenuo da je epidemija virusa korona spriječila što u Donjoj Gradini nema predstavnika Srbije već su u Sremskoj Mitrovici.

Srpski član Predsjedništva BiH je napomenuo da je ubijanje Srba bila zvanična politika Nezavisne Države Hrvatske /NDH/, zbog čega je stradao veliki broj srpskog naroda. U NDH je, dodao je, promovisana ideja fašizma, nacizma, a a cilj je bio stvaranje hrvatske države iz koje će eliminisati Srbe i svakoga koga ne prihvataju. Dodik je ocijenio da je Jasenovac samo dio teške priče stradanja Srba u prošlom vijeku, u kojem je prepolovljen broj srpskog naroda i u kojem su Srbija i srpski narod 16 godina bili u ratovima i 18 godina pod raznim sankcijama. "Činjenica da je dan prije proboja iz logora, ovdje preko rijeke, ubijeno 700 žena govori da ni raspad ustaške države i sistema nije bio dovoljan da odustanu od ubijanja Srba", rekao je Dodik. On je naveo da je od proboja logoraša prošlo mnogo godina i da želja komunističkih vlasti da unište priču o Jasenovcu nije uspjela, kao što nije uspjelo ni to da svi Srbi budu pobijeni ovdje na jednom mjestu, ali i na mnogim ostalim stratištima od Paga, Jadovna, Stare Gradiške, Jasenovca, Kragujevca, Banjice... "Nisu uspjeli naprosto zato što mi svjedočimo taj neuspjeh svojim prisustvom ovdje i na mnogim drugim mjestima, jer da jesu, nas ne bi bilo ovdje. Da su imali dovoljno vremena da pobiju naše pretke - to bi uspjeli, jer su imali ozbiljnu želju da to urade", rekao je Dodik. On je naglasio da su Srbi uspjeli preživjeti i opstati jer su vjerovali u slobodu, najvažniju srpsku istorijsku riječ. Dodik je podsjetio da je ozbiljna zabluda srpskog naroda bilo stvaranje Jugoslavije u kojoj su Srbi svoju slobodu dijelili sa drugima, naivno vjerujući da će podijeljena sloboda dovesti do slobode za sve, ali da se moglo na kraju vijeka vidjeti da to nije tako. On je rekao da dolaskom u Donju Gradinu ne može da potisne bol koju je još kao dijete imao slušajući žive priče o stradanju i ubistvima, te da se prisjeća priča preživjelih o tome da je ustašama bila zabava da bace malo dijete u vis i dočekaju ga na bajonetu ili da se klade šta trudnica koja dolazi u logor nosi, muško ili žensko, pa da to i provjere tako što joj raspore utrobu.

On je podsjetio i na svjedočenja ubica na suđenjima gdje se moglo čuti - "Zašto mi sudite, samo sam ubio 63 srpske djece, ne više".

"To je 63 rođendana, 63 radosti i 63 plača. To je sve ono što niko zdravorazumski ne može da prihvati i shvati, niti želi. Zato sjećanje na Jasenovac, na sva stradanja kroz istoriju moraju ostati dio naše kulture sjećanja. Ne u smislu da pozivamo na osvetu ili rat već na sjećanje koje će spriječiti i rat i stradanje ljudi bez obzira ko bili", rekao je Dodik.

On je naglasio da ne može niko srpskom narodu pripisati da veličina zločina koji je doživo može da želi nekome drugom, ali i ukazao da se ponovo javljaju ustaške ideje na ovim prostorima.

Dodik je zahvalio predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću koji je rekao da tabla HOS-a sa ustaškim sloganom "Za dom spremni" mora biti uklonjena.

"Ideja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prije nekoliko godina je bila hrabra i odvažna da zajedno Srpska i Srbija obilježavaju ovaj dan i neke druge istorijske dane. Samo nas je epidemija virusa korona spriječila da ne budemo danas zajedno ovdje", rekao je Dodik.

On je poručio da su Srbija i Republika Srpska danas zavjet srpskog naroda, koji poziva na slobodu, mir i razvoj.

"Ne želimo sukobe, ali želimo da budemo uvažavani i da veliki moćnici shvate da Srbi u BiH žele mir i hoće i vole Srpsku i da smo zagledani u Srbiju kao maticu našeg naroda. Ne smetaju nam Bošnjaci i Hrvati, ali ne možemo i ne smijemo da izgubimo Srpsku, zbog naših predaka koji su stradali na mnogim mjestima", istakao je Dodik.

On je naglasio da Srpska nije nastala na zločinu, niti želji da počini zločin, jer se srpski narod branio i odbranio svoju slobodu, koju ne mogu da unište ni pojedinci iz OHR-a, nametnute institucije.

Dodik je rekao da Srbi žele dejtonsku BiH i da će braniti dejtonsko uređenje iako je značajno uništeno od drugih, te poručio onima koji razmišljaju o uništenju Republike Srpske da sa tim prestanu.

On je naglasio da mladim generacijama mora biti predato sjećanje na Jasenovac da bi shvatili koliko je užasan zločin tu počinjen, a ne da bi ga u budućnosti i sami činili.

Dodik je rekao da će nakon epidemije virusa korona mnogi procesi u svijetu biti složeni, kako politički tako i ekonomski, te pozvao sve da se okupe oko ideje evropskog mira, saradnje evropskih naroda, uvažavanja slobode i saradnje koja će omogućiti da demokratski razvijeni svijet prebrodi ovo teško vrijeme.

"Vjerujem u mirotvornu ulogu Srbije, njenog predsjednika Vučića ali i u ono u šta se zaklinje demokratski svijet - mir, saradnja među narodima i državama i u Evropi i od SAD, Kine, Velike Britanije, Rusije i svih koji su usmjereni na to da uvažavaju i poštuju svoje ali i druge", rekao je Dodik.

On je pozvao na odbacivanje političkih sukoba, koji mogu dovesti do nasilja, te da svi ostanu ujedinjeni oko saniranja društava od epidemije koja nanosi ogromnu štetu. "Neka u sjećanju žive žrtve Jasenovca, Donje Gradine. Moramo se odmaknuti od nametnute priče da se stalno prebrojavamo koliko nas je ovdje ubijeno. Možda je neko i htio da ovdje sahrani manji broj ljudi, a ostale bacio u Savu ili živi kreč i ti se nikada ne mogu prebrojati", rekao je Dodik.

On je poručio da treba da živi istina koja je u sjećanju i proživljenom iskustvu, a koju će prikazati i memorijalni centar koji će biti izgrađen u saradnji sa Srbijom.

"Neka živi Republika Srpska, Srbija i srpski narod i vječno sjećanje na stradale Srbe u Drugom svjetskom i ostalim ratovima. Neka žive svi ostali narodi u miru i neka sarađuju u miru i odbacimo bilo kakve pokušaje da na ovim prostorima opet dođe sukob", poručio je Dodik.

Dan sjećanja je zbog epidemije virusa korona ove godine održan uz prisustvo samo najviših zvaničnika Republike Srpske i njenih predstavnika u institucijama BiH.

Komemorativnom skupu prisustvovali su srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović, premijer Srpske Radovan Višković, predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija, te ministri u Vladi Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini. Skupu su prisustvovali i ruski ambasador u BiH Petar Ivancov, američki ambasador Erik Nelson, ambasador Kine u BiH Đi Ping, šef Delegacije EU u BiH Johan Zatler, generalni konzul Srbije u Banjaluci Vladimir Nikolić, predstavnici diplomatskog kora, jevrejske i romske zajednice u Republici Srpskoj, načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić i drugih opština u Srpskoj.