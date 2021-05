Dodik: Dajte da vidimo ko je u pravu, Vukanović ili sudija

BIJELJINA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da u slučaju privođenja Nebojše Vukanovića podržava policiju, jer se ne može remetiti javni red i mir.

"Dajem podršku policiji, šta god ko rekao. Ako je policija napravila grešku, neka odgovaraju policijski službenici, ali ako neko narušava javni red isto tako mora da odgovara", rekao je Dodik Srni.

Prema njegovim riječima, ne može se remetiti javni red i mir, klevetati, lagati. "Odgovornost za javnu riječ se mora vratiti u javni diskurs, a ne ovako, šta god kome padne na pamet napada i onda kaže nema slobode", istakao je Dodik.

On je dodao da treba dati podršku policiji koja je obnovila značajan broj ljudi.

"Vidio sam da su to mladi ljudi i njima treba dati podršku. To je ta priča, bez obzira ko si i šta si, ima da se primjenjuje zakon", istakao je Dodik.

On je naveo da to što je Vukanović narodni poslanik ima još veću odgovornost, a to što misli da ovdje nešto ne valja, nije dokazano.

"To nije istina. Istina su sudske presude koje govore da on masovno laže i da je on presuđeni lažov koji to uporno čini i iznova dobija presude. Nije valjda da je jedan sudija presudio svih 70.000 koje treba da plati za laži", rekao je Dodik.

On je dodao da je Vukanović sada našao te ljude, a prema onome što se vidi na društvenim mrežama je i da je jedan sudija, koji se trudio da ostane smiren, rekao da je on obična budala.

"To je sudija rekao, dajte da vidimo ko je u pravu - Vukanović koji tvrdi da je taj sudija lopov ili sudija koji kaže da je ovaj budala", rekao je Dodik i ocijenio da Vukanović nema šta drugo radi, pa tako skreće pažnju na sebe, a da je lider SDS-a Mirko Šarović "odmah potrčao da objašnjava kako je nešto ugroženo".