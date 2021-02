Dodik: "Dara iz Jasenovca" svjedoči o monstruoznosti NDH nad Srbima

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da film "Dara iz Jasenovca" svjedoči o monstruoznosti NDH nad Srbima, te da će sigurno doprinijeti da istina o zločinima u ovom ustaškom logoru ne bude gurnuta u zaborav, što je nastojao da učini komunistički režim u bivšoj Jugoslaviji.

"Monstruoznost, način stradanja na koji su se ubistva )u Jasenovcu) vršila slovili su samo u pričama naših ljudi koji su to preživjeli", rekao je Dodik.

On je naglasio da su komunistički režim, Tito i njegovi sljedbenici, bježali od te teme i učinili sve da se ona gurne u zaborav, ne samo zbog ideje o bratstvu i jedinstvu već i zbog politike koja bi snažno ocrnila NDH i ustaške zločine nad Srbima.

"Naravno da bi za Hrvate bilo teško da nose kroz istoriju taj teret. Zato imate situaciju da je Diani Budisavljević, koja je spasila nekoliko desetina hiljada srpske djece sa Kozare, svu dokumentaciju oduzela OZNA, komunistička tajna služba i uništila je, tako da se nije ni moglo znati gdje su ta djeca otišla. Naprosto, ta istina je nekako skrajnuta, sve se baziralo na priči da su to žrtve fašizma, a to su Srbi, žrtve ustaša-Hrvata toga vremena koji su masovno ubijali Srbe gdje god su stigli", rekao je Dodik za televiziju "MIS".

Dodik je ocijenio da je film Predraga Antonijevića temeljan u razotkrivanju svega onoga što jeste Jasenovac i istakao da će mnoge buduće generacije moći da se upoznaju o monstruoznosti NDH upravo gledajući to ostvarenje.

"To je bio uspješan prikaz, ali dijela stradanja i onoga što se tamo desilo. Vjerujem da će to kroz seriju koja će ići, biti još sveobuhvatnije i na pravi način prikazano", istakao je on.

Dodik je rekao da je Potkozarje stradalnički kraj, te da nema kuće iz koje nije neko stradao u Drugom svjetskom ratu, najčešće u Staroj Gradišci i Jasenovcu, koji su činili sistem ustaških logora gdje su činjeni masovni zločini nad Srbima. On je naveo da je mnogo ljudi stradalo i mimo logora prilikom hapšenja i opkoljavanja srpskih sela.

"U mom selu Mrčevci, nedaleko od moje rodne kuće ustaše su strijeljale 148 mještana u ranim jutarnjim časovima, nakon što su ih opkolile. Nema sela gdje nije ubijeno nekoliko desetina stanovnika u zbjegovima i pohodima ustaša", istakao je Dodik.

Dodik je poručio i da Srbi nisu nikada bili svjesniji svog identiteta nego danas, te da je najvažnije da imaju zajedničke stavove o pitanju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

"Uvijek smo bili nekako na kraju, kroz priče komunističkog sistema, pa onda i međunarodne zajednice koja nam je nametnula nekakvu kolektivnu odgovornost za dešavanja u posljednjem ratu", rekao je Dodik.

On je istakao da takva retorika stiže iz političkog Sarajeva.

"Nije im dovoljno što su im preci bili u Handžar-diviziji i dio fašističkih formacija sa kojima se svijet tada obračunao. Srbi su najveći stradalnički narod. Zar treba da nabrajam naša stratišta: Prebilovci, Pag, Jadovno, Jasenovac, Šušnjar, Garavice, Drakulići, tragedija Kozare, Brod na Drini... ", istakao je Dodik.