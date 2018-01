Dodik: "Dejton dva" je isprazna inicijativa

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je ideja o "Dejtonu dva" isključivo motivisana time da bude ukinut Dejtonski mirovni sporazum i da se obezbijedi unitarna BiH, ali da je to samo isprazna inicijativa.

Dodik je naglasio da Bošnjaci stalno pokušavaju da održe ideju o nekom novom Dejtonu, koji bi "zavrnuo ruke" Republici Srpskoj, a stvari koncentrisao na nivo BiH.

"Moje jedino pitanje je - zar neko zaista misli da je to moguće i da Republika Srpska bude pasivni primalac loših namjera prema sebi? Naravno da nije moguće", rekao je Dodik za "Glas Srpske".

Dodik je pojasnio da su i okolnosti u međunarodnoj zajednici promijenjene, od toga da SAD više nisu neprikosnoveni faktor na političkom, finansijskom i vojnom planu, da se odvija proces "dedolarizacije", da Evropa nije jedinstvena kao ranije, te da Rusija više nije na margini.

"Uz aktuelne konstelacije odnosa, ne vjerujem da je moguća neka međunarodna konferencija o BiH kao zemlji koja treba da se promijeni", smatra Dodik.

Dodik je naglasio da je proces uspješne BiH u dejtonskoj strukturi prošao, za što najveću krivicu nose stranci, jer nisu sprovodili Dejtonski sporazum nego su ga rušili, što za rezultat ima potpuno neuspješnu strukturu BiH s kojom ne idemo nigdje.

"Postoje segmenti mogućeg rješenja, ali ovdje je veća koncentracija nemogućeg nego mogućeg. Niz isprepletenih interesa neće dozvoliti ni u budućnosti da ljudi koji ovdje žive kreiraju način života", smatra Dodik.

On je istakao da BiH ne mora da bude za sva vremena ako nije dobra, te dodao da nije dobra ni Srbima, ni Hrvatima, a ni većini Bošnjaka.

Govoreći o političkoj situaciji u Srpskoj, Dodik je rekao da je stvoren utisak da postoji politički strašna situacija zbog opozicije koja je, nemajući drugu ideju, pokušala nasiljem da zauzme sto predsjedništva Narodne skupštine.

"Na kraju svega parlament je radio, Vlada je radila, imali smo uspješnu godinu. Jedini smo u BiH usvojili budžet i to sa 51 glasom, što predstavlja značajnu većinu u odnosu na potrebnu", naveo je Dodik.

On je dodao da se politika mjeri i time kako rade institucije, te da niko ne može reći da je bilo krize u Srpskoj, dok je s druge strane BiH neuspješna država koja funkcioniše pod pritiskom međunarodnog faktora.

"Imamo i grupaciju koja smatra da u ime Republike, a bez Republike i protiv Republike, vodi politike u zajedničkim institucijama BiH. Srpska se jedina izdvojila i stranci njome ne upravljaju već odavno", poručio je predsjednik Srpske.

Komentarišući činjenicu da je Republika Srpska proglasila vojnu neutralnost, a da istovremeno institucije BiH nastavljaju put ka NATO-u, Dodik je rekao da ljudi koji rade u institucijama BiH u ime Srpske moraju da pokažu da poštuju odluke Narodne skupštine.

"Moram da pohvalim zamjenika ministra odbrane Borisa Jerinića koji je rekao da je odluka Narodne skupštine za njega obavezujuća, ali nismo čuli člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića i druge da tako kažu", napomenuo je Dodik.

On je dodao da Odluka o vojnoj neutralnost podrazumijeva da srpski predstavnici prekinu proces približavanja NATO-u, jer je to opredjeljenje Srpske, svidjelo se to nekome ili ne.

"Podsjećam Ivanića i ostale srpske predstavnike da su i oni govorili o vojnoj neutralnosti, da treba pratiti Srbiju i da ne trebamo imati granicu na Drini. Sada kada imaju odluku o tome, ućutali su se. Znamo da učestvuju na sastancima koji daju legitimitet putu ka NATO-u i to je dokaz izdajničkog ponašanja prema Srpskoj", naglasio je Dodik.

Govoreći o stanju u Srpskoj, Dodik je istakao da su ekonomske prilike u Srpskoj dobre, te da je stopa pokrivenosti uvoza izvozom 72 odsto, što nikada ranije nije zabilježeno.

"Imamo najveći broj zaposlenih, povećani su bruto domaći proizvod (BDP) i industrijska proizvodnja. Vlast je u investicionom pogledu činila mnogo i Srpska je podigla vrijednost svog BDP-a iznad deset milijardi KM, što je rast od 100 odsto za nekoliko godina", rekao je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, strani investitori se, zbog ukupne percepcije o BiH kao nestabilnom prostoru, veoma teško odlučuju da započnu posao, iako je Srpska jedno od najstimulativnijih poslovnih okruženja po stopi poreza na dobit, povlasticama, kao i najjeftinijoj struji u regionu.

Dodik je rekao da je prosječna plata 430 evra, te da bi ozbiljno kretanje bilo kada bi se u ovoj i narednoj godini obezbijedilo povećanje na 500 evra.

"Tačno je da radnici odlaze u inostranstvo, ali ne iseljavaju se trajno i logika je da poslodavac ponudi platu koja će stimulisati ljude da ostaju. Ovo pitanje je kompleksno, a država i poslodavci moraju da se okupe i da kažu da je cilj prosječna plata od 500 evra, pa da vidimo kako da to bude održano", objasnio je Dodik.

Dodik je rekao da je obilježavanje Dana Republike prošle godine pokazalo jedinstvo naroda koji nije oklijevao da pokaže opredijeljenost za Republiku, te da vjeruje da će tako biti i ove godine.

"Okupljanje oko Dana Republike je znak da nismo spremni da poništimo svoje rođenje. Ako bismo bili spremni da to poništimo, onda poništavamo i sebe", poručio je Dodik.

Dodik je naveo da prihvata da Mladen Ivanić dovede jedinicu Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH i da je stavi na čelo defilea, te da će on stajati mirno pred tom jedinicom.

"Ivanić mora da ima hrabrosti da dovede jedinicu i da kaže da će ona biti dio defilea jer baštini tradiciju Vojske Republike Srpske i da odgovara za to, a ne da odgovaraju vojnici koji će biti u defileu. Znam da Ivanić to ne može i neće uraditi", istako je Dodik.