Dodik: Dejtonski sporazum je jedan, ne postoji retrogradni

BANJALUKA - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da za Republiku Srpsku ne postoji drugi Dejtonski sporazum i da ne bi trebalo da postoji ni za ambasadora SAD u BiH Erika Nelsona, čija država je naporno radila da dođe upravo do toga što on zove retrogradnim.

"Da smo se svi držali izvornog teksta Dejtonskog sporazuma BiH bi danas zatvarala poglavlja na svom evropskom putu, a ne bi bila u čekaonici za kandidatski status", izjavio je Dodik Srni upitan da prokomentariše Nelsonov autorski tekst u kojem je naveo da pojedini političari žele da se vrate "na retrogradni 'izvorni Dejton'".

Dodik je rekao da je nesporna uloga SAD u posredovanju i kreiranju Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je završen rat, ali i uspostavljen politički sistem kojim je u BiH legalizovana nova unutrašnja organizacija, prema kojoj je, kako i sam Ustav kaže, BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

To što je parafirano u Dejtonu, kasnije potpisano u Parizu, istakao je Dodik, bila je mjera onoga na šta je Republika Srpska pristala da potpiše sve anekse tog sporazuma.

"Zato prilično nespretno i ostrašćeno zvuči kovanica koju koristi ambasador Nelson o retrogradnom izvornom Dejtonu, jer Dejtonski sporazum je jedan i njega su potpisale sve strane u BiH uz posredovanje SAD", ocijenio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je pojasnio da razgovori o budućnosti BiH, koje inicira Republika Srpska, upravo služe istom cilju o kojem ambasador Nelson govori, a to je - kako da dođemo do dogovora na pitanje kakva država će zadovoljiti potrebe sva tri konstituitvna naroda.

"Ovo nisu devedesete, ovdje niko ne poziva na sukobe, poziv iz Republike Serpske je poziv na dijalog, koji je u BiH zamro u dobroj mjeri zahvaljujući miješanju stranih diplomata kojima smo poželjeli dobrodošlicu, ali im nismo dali mandat da uređuju naše živote kako oni misle da treba da izgledaju. Ambasador Nelson ne bi smio da govori u ime građana BiH, što nerijetko čini, jer mu mandat za to nisu dali građani", ukazao je Dodik.

On je istakao da je Republika Srpska u vrijeme pandemije obezbijedila liječenje za sve svoje građane, nijedan pacijent nije ostao bez potrebne njege, a u toku je proces vakcinacije, o čemu svjedoče svi, pa i Nelson.

Dodik je rekao da je to sve urađeno zahvaljujući činjenici da je ta oblast, prema Dejtonskom sporazumu, u nadležnosti entiteta, koje ambasador Nelson gleda kao prepreku našem razvoju i borbi s problemima.

"Primjedbe oko 'punjenja džepova' od strane domaćih političara, koje proizlaze iz pera ambasadora Nelsona, izlaze iz okvira dobre diplomatske prakse i dokazuju upravo naše tvrdnje da su strane diplomate u BiH preuzele ulogu domaćih političkih aktera, bez izbornog legitimiteta. Takav istup u bilo kojoj drugoj državi svijeta svakog ambasadora bi doveo u nezavidnu poziciju, ali BiH očigledno ni za ambasadora Nelsona nije dovoljno ozbiljna država ako on tako bezbrižno iznosi tako teške kvalifikacije", naglasio je Dodik.

On je poručio da Republika Srpska ostaje posvećena miru, razvoju i dijalogu sa svima u BiH i neće odustati od nastojanja da do dogovora dođe ne sa SAD, već sa svojim komšijama Bošnjacima i Hrvatima, sa kojima ćemo ili pored kojih nastaviti život i naglasio da bi ambasador Nelson trebalo da se raduje svakom dijalogu i dogovoru domaćih političara.