Dodik: Delegacija iz BiH na sjednici SB UN u privatnoj ekspediciji

BANJALUKA/ - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik naveo je u pismu koje je uputio predsjedavajućem Savjeta bezbjednosti UN Haroldu Agjemanu da delegaciju koja će prisustvovati sastanku ovog tijela svjetske organizacije nije odobrila BiH niti su je ovlastile relevantne institucije nego je treba smatrati privatnom ekspedicijom samoizabranih članova.

Dodik je istakao u pismu da nijedna osoba iz BiH, bez obzira na čin i funkcije, nema Ustavom predviđeno odobrenje da se obraća na bilo kakvom međunarodnom događaju.

On je podsjetio Agjemana da BiH ima složenu strukturu i takvi pokušaji samo pogoršavaju unutrašnju političku situaciju koja je već veoma kompleksna.

"Stoga vas obavještavam da, usljed unutrašnjih pravila i procedura koje predviđaju dužnosti i obaveze kolektivnog Predsjedništva BiH, nijedan predstavnik iz BiH trenutno nije ovlašten da iznosi izjave ispred bilo kojeg međunarodnog tijela ili foruma u ime BiH, uključujući gore pomenuti sastanak", istakao je Dodik.

On je naglasio da Predsjedništvo BiH nije donijelo bilo kakvu odluku kojom bi bilo koji zvaničnik BiH bio prisutan na sastanku Savjeta bezbjednosti UN u ime Predsjedništva.

"Nažalost, svjedočimo pokušajima pojedinih zvaničnika BiH da zloupotrebljavaju međunarodne forume, događaje i sastanke raznih tijela iznošenjem njihovih ličnih, neusklađenih i neodobrenih izjava koje ne odražavaju stav svih relevantnih učesnika u BiH", naveo je Dodik.

U slučaju takvih napora, Dodik je poručio Agjemanu da ima na umu da ta osoba, bez obzira na čin i funkciju koju obavlja, daje izjavu isključivo u svoje ime, iznoseći ili lični ili ugao gledanja političke stranke, ali se ni u kom slučaju ne treba smatrati da je takva izjava iznesena u ime BiH.

"Maliciozna politička mantra, koja se očekuje u govoru gospodina Alkalaja ili gospođeTurković s obzirom na to da su to dvije osobe koje su se prijavile za izjave na ovom sastanku i kojom se uporno skreće pažnju na to da je Republika Srpska, zajedno sa njenim institucijama i liderima, pokretač svih problema u BiH – jednostavno nije tačna i odražava stalnu praksu lažnih navoda o situaciji u BiH i klasičnu zamjenu teza", naglasio je Dodik.

On je naglasio da delegacija koja će prisustvovati sastanku Savjeta bezbjednosti u UN tokom Agjemanovog predsjedavanja nije delegacija koju je odobrila BiH niti su je ovlastile relevantne institucije u skladu sa procedurama koje su na snazi u BiH na bilo kom nivou

"To treba smatrati privatnom ekspedicijom samoizabranih članova koji nemaju mandat i/ili zajednička uputstva i tačke gledišta", naglasio je Dodik u pismu Agjemanu, koji je i stalni predstavnik Gane u UN.

Savjet bezbjednosti UN održaće danas polugodišnju debatu o BiH, objavljeno je na sajtu UN.