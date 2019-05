Dodik: Do 15. maja sastanak sa firmom koja će projektovati autoput Beograd-Sarajevo

BANJALUKA- Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da bi do 15. maja u BiH ili Turskoj trebalo da bude održan sastanak sa predstavnicima turske firme koja će dobiti bankarsku podršku za projektovanje autoputa Beograd-Sarajevo, kako bi bili dogovoreni konkretni uslovi.

Dodik je podsjetio da u junu počinje izgradnja trase od Rače do Kuzmina.

"Veoma brzo smo došli u poziciju da uspostavimo dodirnu tačku, tako da je utvrđeno gdje će se sresti autoput. Srbija je prihvatila da izgradi najzahtjevniji objekat na trasi - most na Savi, a odatle preuzimamo mi. Ista firma može da produži posao i siguran sam da ćemo imati dinamične radove narednih mjeseci i godina na toj trasi i da će biti izgrađen za vrijeme naših sljedećih mandata", rekao je Dodik.

Dodik kaže da je, tokom posjete Turskoj, predsjednik Redžep Tajip Erdoan bio korektan i tražio samo dogovore u okviru BiH.

"Mi smo taj dogovor imali nešto ranije, Erdoanu smo predočili trasu, okvirno je to oko tri milijarde evra, pola za Republiku Srpsku, pola za Federaciju BiH, ali to se može utvrditi kada dobijemo projekte. Oni su spremni da to podrže, predložili su da njihove firme projektuju autoput", pojasnio je Dodik.

On je novinarima u Banjaluci rekao da vjeruje da će biti ubrzana izgradnja autoputa od Višegrada prema Palama i Istočnom Sarajevu kako bi se povezale na Koridor "Pet ce" i planirana izgradnja brzog puta od Sokoca prema Zvorniku, kao i dio koji se gradi od linije razgraničenja sa Brčko distriktom.

"Imaćemo uslove gotovo identične kao Srbija i ostaje da to sve isplaniramo ovih dana. Naš glavni strateški, komunikacioni cilj jeste izgradnja autoputa Banjaluka-Bijeljina prema Beogradu i u tom pogledu tražimo razne varijante. Sada imamo ovu koja se nudi, ranije smo razgovarali sa kineskim kompanijama i sa EU. Uzećemo svaku ponudu koja bude u interesu da izgradimo taj put i da on bude najpovoljniji za našu Republiku i naš narod", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je tokom posjete Turskoj bio u prilici da zamoli da uslovi za finansijsku podršku budu što je moguće povoljniji, da grejs period bude što je moguće veći, da bude nulta kamatna stopa, a povrat kredita za najmanje 20 godina. "Bio bih veoma srećan i ponosan da dobijemo te uslove", dodao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik je istakao da oni koji kritikuju njegov rad nikada ništa nisu konkretno uradili i nisu ostavili ništa iza sebe, osim isprazne priče i izdaje.

On je podsjetio da je tokom posjete Turskoj potpisan Sporazum o trgovini koji podrazumijeva određene preferencije i privilegije za BiH, a time i Republiku Srpsku i mogućnost da po posebnom tretmanu mogu izvoziti 15.000 tona mesa, što podrazumijeva značajnu proizvodnju koja bi se mogla organizovati u BiH, pogotovo u Srpskoj i uposliti veliki broj ljudi.

"Prema dosadašnjoj visini cijena, taj posao je vrijedan više od 130 miliona KM", kaže Dodik.

On je podsjetio da je BiH propao projekat kojim je trebalo da se poveže na "Južni tok" i da Sarajevo nije dalo da se prođe ispod Drine sa gasovodom.

"Tražio sam saglasnost Turske da podrži da se BiH tretira kao dio ukupne energetske trase za gas `Turski tok` i dogovorili smo se da odmah Turska i mi zatražimo od Rusije, kao primarnog investitora i vlasnika toga gasovoda, da vidimo na koji način to možemo realizovati. To znači da se neće oklijevati da se da dozvola prelaska gasovoda gdje god bude. To su sve benefiti za Republiku Srpsku", istakao je Dodik. /