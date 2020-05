Dodik: Do 20. maja ukinuti vanredno stanje

BANJALUKA - Narodna skupština RS trebala bi da održi sjednicu i do 20. maja prihvati ukidanje vanrednog stanja, kazao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a, koja je održana danas u Banjaluci.

Kako je pojasnio opredjeljenje SNSD-a je da naredne sedmice Vlada RS zatraži ukidanje vanrednog stanja i da na snazi ostane vanredna situacija.

"To se može desiti najkasnije do 20. maja, bilo bi najbolje da do tad bude ukinuto. Vjerujemo da će se pokazati da za to ima razloga i da će doći do ukidanja i do normalnog funkcionisanja institucija. Mislim da smo bili efikasni i da niko ne može govoriti o zloupotrebama", kazao je Dodik.

On je dodao da odgovornost sada prelazi na pojedince, tamo gdje rade, žive, organizuju posao, te da je neophodno da se pridržavaju mjera higijene, distance...

Kada je u pitanju otvaranje granica, to će, kako navodi Dodik, korespondirati sa otvaranjem granica ostalih zemalja.

"SNSD smatra da u narednih 10 dana treba analizirati ukidanje karantina na granicama", naveo je Dodik i dodao da će se u tome pratiti zemlje u okruženju.

"Mislimo da su početne mere bile u funkciji zaštite zdravlje ljudi, prvenstveno penzionera. SNSD se odgovorno ponašao nije prebacivao krivicu na nekog drugog", poručio je lider ove stranke.

Kako je naveo medicinski sektor SNSD-a odgovorio je efikasno, te dodao da SNSD ostaje trajno zahvalan medicinskih radnicima.

"Žao nam je zbog ljudi koji su stradali, ali je izbjegnut globalni loš scenario. Mislimo da je stanje opreme i svega onoga što je nabavljeno veoma dobro, broj respiratora je iznad potrebe, zalihe su milionske, postoje 100.000 zaštitnih odjela za medicinske radnike", naveo je Dodik.

On je istakao da je bilo primarno da virus korona ne uđe u Korona blok, što je i postignuto.

"Nijedan od medicinskih ranika nije zaražen u Korona bloku. Medicinski radnici su po postotku najmanje zaraženi u RS", istakao je Dodik.

Naveo je da je epidemija izazvala niz problema prije svega u ekonomiji.

"SNSD je danas razgovarao o rebalansu budžeta, on će biti umanjen za 200 miliona, ali planiramo podržati privredu i lokalne zajednice. Ono što je urađeno i što je bila politika SNSD, je da zajedno sa poslodavcima tretiramo politiku otpuštanja", dodao je on.

Pojasnio je da je za mart mjesec oko 16 miliona KM uplaćeno doprinosa za sve radnike koji nisu radili u martu. Završavaju se isplate za april, a proširen je broj i na one koji su djelimično radili.

Vlada RS, je prema njegovim riječima, izdvojila oko 56 miliona maraka za radnike koji nisu radili.

"SNSD je predložio da Vlada RS preuzme plaćanje doprinosa za one koji su počeli rad u maju", pojasnio je on.

Dodik je dodao da će u narednih sedam dana izaći sa ekonomskim planom za naredni period, a da će raniji plan biti revidiran.

"RS nema problema sa isplatom svojih obaveza, ostaje likvidna. RS neće imati na tom planu ni jedan problem. Štete će biti, ali će se ona morati linearno rasporediti. Nismo bez optimizma i plana. Održaćemo finasijski sistem, komunalni sistem, sistem plata i penzija, a pogotovo medicinski sistem. SNSD je pokazao vođstvo i odlučnost", poručio je on.

Dodik je dodao da su svjesni situacije u kojoj se nalazi okruženje i region, ali da nisu bez plana, odnosno dobro upravljaju ovom situacijom.

"Uz ograničenja koja nisu bila mala morali smo da nađemo načina da dođemo do respiratora. RS sada ima 150 respiratora, još 38 treba da dobijemo od EU", zaključio je Dodik.

Sjednici u prostorijama Sekretarijata Glavnog odbora SNSD-a prisustvovali su predsjednik stranke Milorad Dodik i članovi Izvršnog komiteta i rukovodstva te partije Željka Cvijanović, Radovan Višković, Zoran Tegeltija, Slavko Mitrović, Nebojša Radmanović, Denis Šulić, Nada Tešanović i Igor Radojičić.