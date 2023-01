Dodik: Dogovor sa Izraelom nije špijunska priča

BIJELJINA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da postoji dogovor sa izraelskom kompanijom o formiranju fakulteta za školovanje kadrova za sajber stručnjake, što nije špijunska priča, nego je dobar projekat imajući u vidu da će to biti dominantno zanimanje u narednim godinama.

Dodik je naveo da taj dogovor ide u realizaciju i da je veoma dobro da Banjaluka i Republika Srpska ima fakultet za takve stručnjake.

On je rekao da ne zna da postoji ugovor sa Izraelcima o nabavci špijunske opreme, već o formiranju ovog fakulteta.

"Ne znam odakle vam to i ne znam zašto bi to bilo nepoznato. To je poznata priča i niko tu ništa nije skrivao", rekao je Dodik u Bijeljini, odgovarajući na novinarsko pitanje o navodnom ugovoru o nabavci špijunske opreme iz Izraela, prenosi Srna.

Prva sajber akademija na ovim prostorima, na kojoj će se obučavati treneri iz ove oblasti, ali i državni službenici, kao i drugi koji će biti spremni da spriječe i zaštite od sajber napada na nivou Republike Srpske, osniva se u Banjaluci.

Tim povodom su u novembru prošle godine u Banjaluci predstavnici Inovacionog centra Banjaluka, kompanije "Elta sistemi" iz Izraela i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske potpisali ugovor.

Predsjednik SNSD-a rekao je danas da na nivou BiH nema koalicije, već da postoji sporazum o načelima djelovanja, čiji je dio rješavanje brojnih problema u vezi sa realizacijom projekata.

Dodik je rekao da je danas održana prva sjednica Kolegijuma Savjeta ministara, a da će u četvrtak, 2. februara, biti održana prva sjednica Savjeta ministara, na čijem će dnevnom redu biti realizacija brojnih projekata.

"Sutra ću u Banjaluci razgovarati sa ministrom spoljnih poslova u Savjetu ministara Elvedinom Konakovićem i potenciraću ta pitanja, koja su bila tema naših ranijih razgovora, kada smo dogovarali kako ćemo kreirati i napraviti novi Savjet ministara. Drago mi je što smo to uspjeli realizovati brzo imajući u vidu dosadašnju praksu na nivou BiH", rekao je Dodik novinarima u Bijeljini.

Kada je riječ o dešavanjima u "osmorci" u Federaciji BiH, Dodik je naveo da nije njihov poslanik.

"Izabran je Savjet ministara koji sada može biti smijenjen ako za to glasaju i Predstavnički dom i Dom naroda. Znamo kakva je konfiguracija u Domu naroda i ocijenićemo šta je za nas korisno", rekao je Dodik i naglasio da na dnevnom redu nije nikakva smjena.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdio je 25. januara imenovanja ministara i zamjenika ministara u Savjetu ministara pod predsjedavanjem Borjane Krišto. U sastavu Savjeta ministara su zastupljeni članovi SNSD, HDZ i stranaka "osmorke".

Potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović juče je izjavio da je za SDP "osmorka" sada "sedmorka", jer Pokretu za nove generacije više nema mjesta u toj koaliciji.