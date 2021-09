Dodik: Dok se Šmit predstavlja kao visoki predstavnik, nema razgovora

Ako se Kristijan Šmit identifikuje kao predstavnik Kvinte ili grupe zemalja koje su ga izabrani, možemo razgovarati, ali ako je visoki predstavnik, to ne može, rekao je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"Ako se Šmit identifikuje kao predstavnik Kvinte ili grupe zemalja koje su ga izabrani, možemo razgovarati. Ako se predstavni kao izaslanik Njemačke i to može, ali ako je visoki predstavnik, to ne može. On nije visoki predstavnik, Republika Srpska neće podleći pritiscima, jer mislim da je to pitanje za nas, biti ili ne biti. Ako mi prihvatimo da se na ovaj način sa nama upravlja, da se sa nama na ovaj način vlada i da se može pojaviti stranac kojeg izabere grupa zemalja i koji donosi ovdje zakone, ili ima pravo da mijenja nešto onda je bolje da nas nema. Bolje odmah potpisati kapitulaciju i dignuti ruke od ovog", rekao je Dodik i dodao:

"Visoki predstavnik, ovdje može doći samo čovjek koji je izabran od Savjeta bezbjednosti i ništa drugo. Ja znam da sa njegove strane stoji sila i da je ta sila ogromna, ali naprosto imate trenutak i istoriji kad je za neki narod nešto nepravda, a u ovom slučaju je to nepravda. Nepravda je da nam šalju čovjeka bez rezolucije Savjeta bezbjednosti i to ne možemo prihvatiti. Kakav bi mi to narod bili kada bi to prihvatili?"

Dodik je prokomentarisao i izjavu bošnjačkog člana Predsjedništva u kojoj je pozvao strance da "smijene srpskog člana Predsjedništva".

"Muslimani očekuju da visoki predstavnik radi ono šta hoće i dosad se radilo ono što su muslimani htjeli. Nema nijednog akta od 1995. godine koji je bio u interesu Srpske i nemam nijedan interes da uvažavamo visoke predstavnike. Džaferoviću mogu samo poručiti da nisam baš sretan što ga gledam tamo, a on će mene još dugo gledati ovdje", rekao je Dodik.

(ATV)