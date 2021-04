Dodik: Dolazi do smjene generacija na političkoj sceni RS

Predsjednik SNSD Milorad Dodik rekao je da na političkoj sceni Republike Srpske dolazi do smjene generacija i da samo oni koji rade organizovano sa mladima mogu da računaju na svoju budućnost, što SNSD upravo i čini.

Dodik, koji je održao predavanje na temu liderstva polaznicima četvrte Škole novih lidera SNSD-a, zadovoljan je interesovanjem i znanjem mladih polaznika, prenosi RTRS.

"Nisam zadovoljan svojom interpretacijom jer ona može da bude bolja i ima ljudi koji mnogo više znaju o tome, ali sam impresioniran pitanjima. To me uvjerava da mladi polaznici Škole imaju želju i hoće da uče", istakao je on.

Dodik je rekao da je mlade polaznike zamolio da ne odustaju od bavljenja politikom.

"Јa sam želio da im prenesem upravo to, da ih zamolim da ne smiju odustati od bavljenja politikom, jer ako oni odustanu onda će to sigurno neko drugi uraditi i to možda lošiji do njih – rekao je on i dodao da je ovakva vrsta edukacije mladih članova stranke veoma važna, te da bi mogla da se podigne na još viši nivo", kaže Dodik.

Predsjednik Mladih socijaldemokrata Denis Šulić rekao je da su polaznici škole iz prethodne tri generacije ostvarili značajne uspjehe na političkoj sceni.

U Laktašima se danas završava prvi modul četvrte generacije Škole novih lidera SNSD-a, koji je počeo 22. aprila.

Predavači na ovom modulu bili su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, potpredsjednica Željka Cvijanović, predsjednik Političkog savjeta Slavko Mitrović, predsjednik Mladih socijaldemokrata Denis Šulić i drugi stranački funkcioneri.