Dodik: Džaferović lagao učesnike Samita u Solunu

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da Šefik Džaferović na Samitu šefova država i vlada Procesa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) u Solunu nije iznosio stavove BiH, već kao i obično stavove svoje političke partije SDA.

"Ali, to nije jedini problem - Džaferović je u Solunu lagao učesnike Samita. Nije odolio modnim političkim trendovima pa je i on govorio o sukobu u Ukrajini, kvalifikujući ga kao agresiju, mada BiH nije zauzela zvaničan stav o prirodi sukoba u Ukrjini, iako sam to kao srpski član Predsjendištva tražio više puta. Etiketirao je Džaferović neke koji su, kako je rekao, pod ruskim uticajem, zanemarivši ostale, poput sebe, koji su pod uticajem nekih zapadnih država, jer za muslimane je svaki uticaj benigan osim ruskog, iako je Rusija garant sporazuma na koji se i Džaferović više puta pozivao, pogrešno ga tumečeći", istakao je Dodik upitan da prokomentariše Džaferovićevo obraćanje na Samitu u Solunu u kojem je iznio niz optužbi na Republiku Srpsku i njene zvaničnike.

Dodik je naglasio da nije dejtonsko pravo visokog predstavnika da nameće rješenja u BiH, to je hajdučko pravo koje su zapadne države pribavile kolonijalnim upravnicima kako bi disciplinovali Srbe tog vremena.

"Republika Srpska ne vodi secesionističku politiku, ali Džaferović i dalje istrajava na lažima skuvanim u Sarajevu za potrebe očuvanja muslimanskih pozicija u BiH. Mogućnost veta koju je predvidio Ustav i jeste ostavljena da jedan narod ne bi dominirao drugima, i to nije mehanizam blokade, kako Džaferović podvaljuje, već zaštite, jer je zbog toga i ugrađen u Ustav", pojasnio je Dodik.

On je naglasio da ne postoji nijedan stav muslimanskog člana Predsjedništva koji se čuo u Solunu a da odgovara istini i Ustavu, a posebno je problematično što je neusaglašen i što ne predstavlja stav BiH.

"Ovakvi politički izleti, koji su Džaferoviću već postali normalni, više ruše BiH nego bilo koja aktivnost druga dva konstitutivna naroda u BiH", ukazao je Dodik.