Dodik: Džaferović nije relevantan da priča o Republici Srpskoj

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović nije autoritet, niti relevantan da priča o Republici Srpskoj.

"Razlika između mene i Džaferovića je ta što je on bio komandant u ratu, a ja samo političar. Bio sam poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, što mi je bio ratni raspored, dok je Džaferović bio komandant policije koja je morala da procesuira one koje su sjekli srpske glave u Zenici, gdje je bila njegova zona odgovornosti, a ništa nije preduzeo. I ko je on da priča šta mi možemo ili ne? Nije uopšte relevantan", rekao je novinarima Dodik.

On je istakao da Džaferović nije autoritet koji bi mogao nešto da priča jer je 15. avgusta 1993. ili 1994. godine, o čemu postoje zapisi tadašnjeg Centra službi bezbjednosti Zenica, prisustvovao odsijecanju glava srpskim vojnicima što su radili mudžahedini.

"Nijednog trenutka nisam bio prisutan, niti gledao kada su stradali pripadnici drugih naroda. On ništa nije preduzeo i zaštitio ratne zarobljenike koje štiti međunarodna konvencija. Zašto ih nije zaštitio? Kako da mi vjerujemo u BiH koju on predstavlja", upitao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Džaferović ima najmanju mogućnost da prijeti Srbima.

"Nemojte vi nama prijetiti! Srbi ne mrze Bošnjake, ali ono što su uradili Hrvatima, nama sigurno neće! Oni su Hrvate majorizovali u Federaciji BiH, a sada žele da to urade i sa Srbima u uvjerenju da ćemo nestati i da ća nas biti manje. Naravno da nećemo nestati", poručio je Dodik.

Džaferović je ranije izjavio da Republika Srpska može biti samo administrativna jedinica unutar ustavnopravnog poretka BiH ili ne postojati kao entitet, uz prouku "da dobro povedu računa o tome".