Dodik Džaferoviću: "Zločin na Kazanima ima sve elemente genocida"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je "zločin koji se dogodio na Kazanima, u Sarajevu, sistematski udruženi zločinački poduhvat sa ciljem eliminacije srpskog stanovništva i ima sve elemente genocida".

"To je moj odgovor na neodmjerene poruke koje su se čule danas iz Prijedora, i to od onih koji bi mogli da nam odgovore na pitanje gdje su Srbi iz Zenice i kakvom su smrću skončavali od 1992. do 1995. godine", rekao je Dodik upitan da prokomentariše izjave koje su danas u Kozarcu na račun srpskog naroda i Republike Srpske iznijeli bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik DŽaferović i predsjednika SDA Bakir Izetbegović.

Dodik je naglasio da i on izražava žaljenje što zločin na Kazanima nije dobio kvalifikaciju kakva mu pripada i što za njega nisu osuđeni svi koji su u tome učestvovali.

"Žao mi je što u bošnjačkom narodu ima toliko onih koji su spremni da ubiju čak i komšije, što smo vidjeli od pripadnika takozvane Armije RBiH, ali i da počine stravične zločine kao pripadnici 'Islamske države'. Isto tako bih želio da podsjetim da mnogi izvršioci zločina nad Srbima nisu osuđeni, niti su sva tijela ubijenih Srba pronađena, pa nemamo ni tu mogućnost da ih dostojno sahranimo", konstatovao je Dodik.

On je "zagovornicima velikobošnjačke ideje poručio da odu upravo na Kazane da vide kako se stvarala BiH po muslimanskoj mjeri, a onda do Zenice, Konjica, Kravice i svih mjesta gdje su Srbi stradali zbog velikomuslimanske ideje čiji je tvorac Alija Izetbegović".

"Onima koji su i danas o Republici Srpskoj govorili na nedoličan način poručujem da svaki put kada to urade oni sami pozivaju na raspad BiH, a da za istinu o ratu i stradanju nije potrebna sila ili prisila, potrebne su samo činjenice! Sve poruke koje su danas iz Prijedora poslate Srbima i Republici Srpskoj, ali i ovo što sam im odgovorio - potvrđuje da BiH nema budućnost", zaključio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.