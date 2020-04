Dodik: Epidemija nije promijenila moj odnos prema BiH

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da epidemija virusa korona nije promijenila njegov odnos prema BiH, koja za njega ostaje nesređena zemlje vođena sa strane, što pokazuje i niz pitanja u vezi sa ovom situacijom, tokom koje su se iskazale još veće razlike.

On je naglasio da je Republika Srpska u nemogućim uslovima obezbijedila stabilnost fiskalnog sistema, da njen budžet i fondovi ne zavise od inostranih intervencija i pokazala samoodrživost u pogledu javnih finansija.

"Ništa se nije promijenilo, osim stalnih nastojanja stranaca i Sarajeva da otmu Republici Srpskoj, a i kroz priču o pandemiji bilo je pokušaja da se osnuju neka nova tijela, koja kasnije ne možete da riješite, a tamo gdje treba da mi iskažemo svoj nacionalni interes, kao što je izbor još jednog člana Savjeta ministara iz Republike Srpske ili postavljanje direktora Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/, pa do činjenice da su iz Centralne banke udaljeni Srbi, a nisu imenovani novi", rekao je Dodik za "Sputnjik".

On je istakao da je BiH nesređena zemlja pokazuje niz pitanja u vezi sa virusom korona, a jedno je i odluka MMF-a da dodijeli 330 miliona evra pod uslovom da se dva entiteta o tome dogovore, što nije uspjelo dok to "nisu uzeli u ruke evropski i američki ambasador", što je bio znak da će Bošnjaci pristati.

Dodik smatra da će BiH trajati dok je snažne ruke međunarodnog intervencionizma.

"Ne vjerujem u mogućnost da BiH bude od koristi Srbima i Republici Srpskoj i to govorim godinama. Smatram da nema mjesta za nas u takvoj BiH, koju oni grade zajedno sa strancima i da nemogućnost da iskažemo naš interes i jasno se opredijelimo o našem interesu u BiH govori da smo mi zatočeni i na neki način primorani da ovdje budemo. Republika Srpska nije željela BiH, autoriteti su nam to nametnuli", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Bošnjaci su koncentrisani u Federaciji BiH, a Srbi u Republici Srpskoj i uz sve napore međunarodnih raznih fondacija, nevladinog sektora, da napravi neko približavanje, ništa se nije desilo, jer to i ne može ako nema istinskog osjećaja čovjeka da nešto na tom planu radi.

Upitan o nedavnom otvorenom pismu člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, Dodik je rekao da je Komšić politička figura, koja svoj nedostatak legitimiteta nadomješta nekim jakim izjavama.

"On se borio na strani Alije Izetbegovića i za to dobio `Zlatnog ljiljana`. Ja nemam problema sa njegovim stavom, ali ne bi trebalo da ima ni on problema sa mojim stavom. Oni nastoje da satru svaku vrstu drugačijeg stava u BiH i to sa dozom mržnje, arogancije i verbalnog nasilja u kojem svakoga od nas satanizuju. Za njih su dobri Srbi samo oni koji su u zatvoru ili ćute. Oni nisu spremni da grade BiH kako piše u Ustavu", naglasio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva istakao je da nema Oružanih snaga BiH na granicama, da je vojska u kasarnama i da je samo postavila šatore.

"Oni su karikatura - vanustavna kategorija, rezultat nasilja međunarodnog faktora koji je ukinuo ustavno pravo Republici Srpskoj da ima vojsku. Za vojni helikopter da gasi požar trojica članova Predsjedništva moraju da se saglase. Oružane snage ne mogu da budu ni upotrijebljene ni zloupotrijebljene protiv srpskog naroda", rekao je Dodik.

Kada je riječ o mjerama protiv epidemije, Dodik je naveo da je u BiH postignut dogovor za zdravstveni dio, ali ne i za ekonomski.

On je podsjetio da je Republika Srpska zatvorila škole i restorane gotovo 10 do 15 dana prije nego Sarajevo, i to sa stanovišta svojih prava, te istakao da se i tu pokazalo da je Republika Srpska jedina održiva priča u BiH.

Navodeći da Republika Srpska nešto bolje stoji sa javnim finansijama nego u vrijeme poplava, Dodik je naglasio da je set mjera koji je usvojila kao pomoć privredi usmjeren prvo na to da se očuvaju preduzeća i radnici u njima.

On je dodao da je planirano i formiranje kompenzacionog fonda za podizanje sposobnosti medicinskog sektora, kao i davanje garancija preduzećima za zaduživanje kod banaka, te pomoć lokalnim komunalnim organizacijama.

"U ovom trenutku već raspolažemo tim novcem, to je oko 500 miliona KM. To je ono što smo uspjeli da prepakivanjem budžeta obezbijedimo, kroz našu razvojno investicionu banku, putem prodaje obveznica na lokalnom tržištu i kredita koji u završnoj fazi da dobijemo od MMF-a", rekao je Dodik.

On je istakao da je Srpska nisko zadužena i da je njeno zaduženje bilo 37 odsto BDP-a, što je daleko ispod 60 odsto koliko su propisale ekonomske vlasti EU.

"U ovom trenutku je manja šteta uzeti novac i pokrenuti privredu, koja će proizvoditi neku novu vrijednost, nego da ostanete da to pokušate da očekujete od samih preduzeća", rekao je Dodik.

On je istakao da je malo zemalja poput Srbije, koje zbog fiskalne stabilnosti nemaju potrebu da se dodatno zadužuju i da smatra da Srpska treba da iskoristiti mogućnost da se dođe do novca, po jeftinim uslovima, pri čemu je kredit MMF-a dobijen po stopi od 1,05 odsto na godišnjem nivou sa 39 mjeseci grejs perioda.

Dodik je naveo da niz mjera u borbi protiv epidemije i njenih posljedica u Srbiji i Srpskoj korespondiraju, te da ih je 80 do 90 odsto gotovo identično.

"Mi u ovom trenutku mislimo da imamo obezbijeđeno oko milijardu i 500 miliona javnih investicija. To znači izgradnju jednog sistema `Gornji horizonti`, odnosno HE `Dabar` u Hercegovini i u završnoj fazi dogovor za nastavak izgradnje auto-puta od Doboja prema Bijeljini. Naš domaći proizvod je oko 11 milijardi KM i ako uspijemo da u ovoj godini ugovorimo poslove od oko dvije do 2,5 milijardi novih investicija, da ćemo imati dobar razvoj i podsticaj ekonomiji", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je Srbija donijela niz odličnih mjera u borbi protiv posljedica epidemije i istakao da su predsjednik Aleksandar Vučić i saradnici pokazali sposobnost upravljanja krizom i vlastitim potencijalima za ekonomski oporavak.

"Prije desetak godina Srbija se nalazila možda u goroj situaciji nego u BiH, gdje su stranci odlučivali čak i o sastavu vlada i o svemu što se dešava u Srbiji, a sada to nije slučaj. To je velika zasluga sadašnje garniture na vlasti koja je uspjela da Srbiju učini potpuno suverenom državom, da sve važne odluke donosi vođena interesima Srbije i srpskog naroda u cjelini. To je nešto što obećava i nama, jer mi smo uvijek zagledani u Srbiju", rekao je Dodik.