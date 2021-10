Dodik: Eskobar koristi opozicione poslušnike za miješanje u unutrašnje stvari BiH

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da se pomoćnik državnog sekretar SAD za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar neograničeno i nepotrebno miješa u unutrašnje stvari BiH, te da drži kontrolu putem opozicionih poslušnika.

"To je neprihvatljiv vokabular koji govori o tome kako on ovdje drži kontrolu putem poslušnika političkih partija iz opozicije, prije svega iz Republike Srpske", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a BiH.

Dodik je podsjetio da je Stejt department dao podršku Dejtonskom sporazumu, te da nije zahtjevano da se to popravlja i rješava na način kako su oni tražili.

"Očigledno je da oni imaju određene naloge i došli su samo da skupo prodaju svoju kožu za javnost. Ja sam to rekao i na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Rečeno im je da napuste skupštinu i da ne podržavaj nikakve prijedloge koji su u interesu Republike Srpske i to govori o njima", rekao je Dodik i dodao da su oni strani plaćenici.

Dodik je istakao da su prijetnje sankcijama krah diplomatije SAD i odraz nemoći.

"Nije ovdje istorija i konstitutivnost naroda sankcija, ovdje se radi o pravima i to moraju prihvatiti. Ovdje mi uređujemo. Fino oni govore da mi ovdje moramo doći do rješenja, do koncenzusa, a onda zovu lidere, zovu Šarovića, Borenovića i ispostave im naloge koji se moraju poštovati", rekao je Dodik i dodao da je ponosan što ne pripada političarima te vrste.

Dodik je istakao da nikada nije bio političar koji je slušao instrukcije iz daleke kancelarije i poručio da se političari u BiH moraju vratiti dijalogu.

On je ocijenio da međunarodna zajednica, sazivajući na odvojene sastanke političke partije iz vlasti iz Republike Srpske i opozicije, podriva unutrašnje procese u BiH.

Dodik je podsjetio da u Ustavu BiH piše da entiteti imaju oružane snage.

"Nigdje ne piše da BiH ima sistem odbrane i da uređuje svoju odbranu", rekao je Dodik i dodao da će saglasnost koja je data biti i povučena.

On je naveo da 50 odsto kapacitete Oružanih snaga BiH predviđenog za Hrvate nije popunjeno, jer ne žele da pristupe Oružanim snagama, te da je ista situacija i sa Srbima.

"Ako neko misli da mi treba da gledamo da se to popuni samo sa Muslimanima i da to bude muslimanska vojska, naravno da nećemo", rekao je Dodik i dodao da niko neće da učestvuje u razgovorima koji su predlagani.

On je istakao da je Republika Srpska odlučna da podrži jedino ono što piše u Ustavu BiH.

Dodik je pojasnio da je samoopredjeljenje dio kolektivnih odnosa ljudskih prava afirmisanih na najvišem nivou.

"Konvencije o ljudskim pravima koje su sastavni dio Ustavnog sistema BiH, čak su i nadređene Ustavu, promovišu pravo naroda na samoopredjeljenje. Mi mislimo da tu ne treba ništa mijenjati", rekao je Dodik.

Na pitanje novinara da li u Narodnoj skupštini Republike Srpske postoji većina za sve najavljene aktivnosti, Dodik je rekao da su jedino na ustavne promjene ili donošenje novog ustava potrebne dvije trećine, a da se sve ostale odluke donose prostom većinom.

"Mi ne želimo da sprovodimo bilo kakav proces recesije koji se stalno nameće zbog datih hipotetičkih ocjena. Umjesto da bošnjački politički predstavnici sjednu i uvaže zahtjeve iz razgovora sa hrvatskim predstavnicima oni podvaljuju Željka Komšića", rekao je Dodik.

On je dodao da to i Srbima onemogućuje kavlitetan dogovor jer u Predsjedništvu BiH ne sjedi čovjek koji je kvalitetan reprezentant hrvatskog naroda.