Dodik: Evropski put okuplja sve političke opcije u BiH

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je kako vjeruje da evropski put okuplja sve političke opcije u Bosni i Hercegovini, dok su različiti pogledi o onome šta se desilo kroz istoriju, o NATO te centralizaciji Bosne i Hercegovine.

Dodik je to rekao u programu Al Jazeere Balkans. Takođe je kazao da se izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH uslovljava putem ka NATO, što, prema njegovom mišljenju, nije toliko bitno kao članstvo u Evropskoj uniji.

"Ja vjerujem da je važniji EU put i da bi funkcionisanje institucija BiH trebao biti u većem interesu od NATO kod onih koji se zalažu za BiH", rekao je Dodik

"Ono što je činjenica jeste da je SNSD Savez nezavisnih socijaldemokrata formirao vlast u Republici Srpskoj zajedno sa svojim partnerima, to smo uradili brzo i efikasno. Mi smo imali vjeru u to da možemo Savjet ministara BiH formirati do Nove godine", rekao je.

"Trebamo ostati vojno neutralni"

Takođe je kazao da su neke zemlje, kao što je Švedska, odbile da budu u NATO-u te ne vidi razloga da se toliko to potencira u BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva rekao je u Beogradu, na sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prošle sedmice, da Bošnjaci uslovljavaju formiranje vlasti NATO-om i da on neće na to pristati.

S druge strane, američki državni sekretar Majk Pompeo nedavno je uputio pismo članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine o usvajanju Nacionalnog godišnjeg plana za prijem u NATO.

Pompeo u tom pismu navodi i da Srbija ima viši nivo odnosa s NATO nego Bosna i Hercegovina.

"Svi čitamo kako se Donald Trump zalaže da napusti NATO, a ovdje kod nas se tu radi pitanje života i smrti, tako da bolje da sačekamo s tim", rekao je Dodik.

"Ja da sam ruski čovjek, ja bih se zalagao za vojni savez sa Rusijom, ali ja mislim da trebamo ostati vojno neutralni", kaže Dodik.

"Ne vidim ništa loše u tome da imamo odnose i sa Turskom, to je moćna zemlja, ovdje se ne može sve svesti na to čiji je ko čovjek", dodao je Dodik.

"U Brisel nosimo malo šta"

Početkom iduće sedmice tri člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine idu u Brisel.

Dodik je rekao da u Brisel "nosimo malo šta, nažalost, nismo završili upitnik Evropske komisije, i to je loše, nismo formirali vlast, nismo proveli reformsku agendu, imamo zastoj sa Međunarodnim monetarnim fondom, nije formirana ni vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, u nekim kantonima to nije učinjeno..."

"Zato nam treba efikasan Savjet ministara, da bude mjesto provođenja mehanizma koordinacije, razgovaraćemo i o regionalnoj saradnji u Briselu, moja politika je veći stepen regionalne saradnje, kao i druga dva člana Predsjedništva. Pozvali smo sve predsjednike iz regiona u posjetu BiH i, što se tiče evropskog puta, usvojili smo izjavu, čime smo naznačili da novi saziv Predsjedništva želi da radi na evropskim integracijama."

Na pitanje da li je svjestan posljedica izjave "da je Drina čaša vode, ja bih je popio", kako je rekao u jednom intervjuu, te da mnogi smatraju svaka promjena granica vodi regiju u sukob, Dodik je kazao da u "BiH nijedna strana nema potencijala za sukob".

"RS nije protiv toga da bude u BiH, ona je protiv miješanja stranaca koji ruše Dejtonski sporazum. Protiv ustavne BiH nismo, mi se zalažemo za to", istakao je.

"Hrvati se osjećaju poniženi i izigrani"

O tome da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić početkom mjeseca u Beogradu organizovao skup političkih predstavnika Srba iz regije Dodik je rekao da ne vidi u čemu je problem.

"I hrvatski državnici razgovaraju sa predstavnicima hrvatskog naroda u BiH, i vaši ljudi često putuju u Tursku i tamo se nalaze sa njihovim državnicima. Ja volim Beograd, to je nesumnjivo, i iskoristim svaku priliku da odem, ali ja tamo ne idem da ikoga omalovažavam. Vučić vodi stabilnu regionalnu politiku, trebamo se okrenuti pruženoj ruci koja postoji u Beogradu", smatra Dodik.

Dodik je takođe rekao da je situacija u BiH sa onim što su uradile Makedonija i Grčka okončanjem spora o imenu "neuporediva".

Osvrnuo se i na Izborni zakon Bosne i Hercegovine i rekao da će SNSD podržati ono što predloži Hrvatska demokratska zajednica BiH, jer se "Hrvati osjećaju izigrani i poniženi".

"Nemoguće je da predstavnici jednog naroda biraju predstavnike drugog naroda", izričit je bio Dodik.

"Žao mi je porodice Dragičević"

Govoreći o protestima grupe "Pravda za Davida" u Banjaluci, Dodik je kazao da nije bilo pretjerane upotrebe sile tokom protesta povodom ubistva mladića Davida Dragičevića.

"Bila je pretjerna upotreba sile kada nas je NATO bombardovao, i prema policajcu, i to su jedine slike nasilja. Pitam se šta bi bilo u Americi da je neko presjekao traku gdje piše 'Policija, ne ulazi'. Mi ćemo ojačati poziciju policije, mislim da je krajanje vrijeme da policiji damo ovlaštenje da djeluje kada se narušava javni red i mir. Svi ti skupovi mjesecima nisu bili prijavljeni."

"Ja sam za to da se što prije razriješi taj slučaj i da je politizacija bila nepotrebna i da ta politička zloupotreba mirnih protesta građana nije doprinijela pronalasku istine. Tu je tužilaštvo nadležno i apelujem da tužilaštvo te stvari stavi na dnevni red. Žao mi je što se sve to desilo, žao mi je i porodice Dragičević, ali u svakom slučaju kontekst je takav da je taj događaj snažno ispolitiziran i da nije bilo strpljenja da se sačeka rad Tužilaštva u Banjaluci. Koliko znam, razgovara se da se taj predmet prenese na Tužilaštvo BiH, ja ne vjerujem, naravno Tužilaštvu BiH, ali vjerujem da na bazi onoga što je do sad prikupljeno taj slučaj može da se završi", zaključio je Dodik.

