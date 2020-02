Dodik: Finalizujemo prijedlog zakona koji će riješiti situaciju sa stranim sudijama

ISTOČNO SARAJEVO - Milorad Dodik, srpski član Predsjedništava BiH, rekao je danas na sastanku srpskih predstavnika koji rade u zajedničkim institucijama BiH da se radi o radno-konsultativnom sastanku, te da je razgovarano o odlučivanju srpskih predstavnika i da je dogovoreno da neće biti donesene nikakve odluke u institucijama BiH.

Dodik je izrazio zadovoljstvo činjenicom da se značajan broj ljudi odazvao, jedan broj je i onih koji nisu dostojni da budu pozvani.

"Na ovom sastanku ništa tajno nije urađeno. Dogovoreno je kako će se ponašati u ovoj situaciji. Predsjedništvo, parlament BiH, komisije, Savjeta ministara će funkcionisati i raditi, ali neće odlučivati. Mi danas finalizujemo prijedlog zakona koji će riješiti situaciju sa stranim sudijama. Biće uskoro spreman prijedlog srpske i hrvatske strane i otići će u proceduru da se u skladu s poslovnikom raspravlja o tome", rekao je Dodik.

Prijedlogom je predviđeno da trojicu sudija bira Predstavnički dom BiH, a potvrđuje Dom naroda. Preostale sudije biće birane kao i do sada.

"Vodili smo računa da taj prijedlog ne ugrožava interese Bošnjaka. Ukoliko sagledaju prijedlog, vidjeće da je on dobar. Vidjeli smo da Bošnjaci ne žele provesti Aneks dva, i oni sami provode farsu. Pozivam ih da sarađuju", kazao je Dodik.

Ističe da ukoliko se to sve ne desi, biće za 60 dana u NS RS i smatra da će tada biti kasno za razgovore.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ističe da su procijenili da je najbolji način komunikacije nakon zaključaka NS RS da organizuju sastanak i dogovore kako se ponašati.

"Radićemo upravo onako kako je utvrdila NS RS. I mislim da ćemo poslije ovog razgovora imati koordinaciju ljudi koji predstavljaju RS u zajedničkim institucijama. Ovo će se nastaviti, a na prijedlog učesnika nekih napravićemo jedno koordinaciono tijelo koje će uključiti sve predstavnike iz RS. Kao predsjedavajući Savjeta ministara ponašaću se onako kako je dogovoreno u NS RS", rekao je Tegletija.

Dodik je rekao da je zgrada u kojoj je sada SDA vlasništvo srpske porodice i da ta imovina nije vraćena.

"Tamo je sjedište SDA i oni iz ovog razloga rade da bi spriječili povratak imovine Srba. Nekima je to smiješno danas. Za tu kuću postoj izahtjev nasljednika da se ona vrati. SDA je to zaposjela i ne želi da vrati. Da ne pričamo o Baščaršiji koliko je bilo vlasnika Srba. Zato je ovdje na sceni otimačina i Bošnjaci moraju da private, ako nastave ovako, da ne mogu da zadrže ovu zemlju. Ustav koji je važeći je nedvosmislen. Sva kršenja treba da se dovedu u red i mi ćemo na tome raditi. Mislim da ima još vremena da se razgovara", rekao je Dodik.

Na pitanje kako će novi prijedlog zaštititi RS ako će preglasavati Hrvate i Srbi, rekao je da ide zakon o Ustavnom sudu koji će to regulisati.

"Sve to što su oni primali, plate i svi stranci ranije, knjiži se kao pomoć BiH", rekao je Dodik.

Na pitanje da je rekao: "Gudbaj BiH", a da sada poziva na razgovore, Dodik je odgovorio da novinar površno sluša, ali da je on rekao da bi se to moglo desiti ako ne dođe do razgovora.

"Vi želite da pravite svoju scenografiju, ali meni ne smeta ni ovaj prvi dio", rekao je Dodik novinaru.

Na pitanje da li je prijetio ambasadoru SAD, Dodik je rekao da je Amerika svojom politikom 25 godina bila antisrpska i afirmisala je bošnjačke interese.

"Nisam htio da komentarišem uopšte taj sastanak, a onda mi je saopšteno da je sam ambasador reagovao i da je nešto govorio da će uraditi. Ja sam reagovao, mi nikome ne prijetimo, mi želimo očuvati naše pravo i nećemo dozvoliti da nam bilo ko odlučuje"., rekao je Dodik.

Na pitanje da li je došao Milan Tegeltija i da li to znači da on kontroliše pravosuđe, rekao je da ne kontroliše, ali da bi volio.

Tergeltija je rekao da se neće ništa odraziti na građane i na ekonomiju, jer u oblasti ekonomije Savjet minsitara ima mala ovlaštenja.

„Mi ćemo nastaviti da radimo sa entitetima i poslovnom zajednicom“, rekao je Tegletija.

Na pitanje zašto Vijeće minsitara ulazi u politička pitanja, i hoće li glasati za dnenvi red, Tegletija je rekao da je on predsjedavajući i da utvrđuje dnevi red.

"Ukoliko dnevni red koji predložim moji zamjenici ne private, tu ne mogu ništa. Vidjećemo kako ćemo odlučivati", rekao je Tegeltija.

Dodik je rekao da postoje oni iz RS koji su direktno radili na štetu RS.

Na pitanje o posebnoj sjednici NS RS zbog poziva Milu Đukanoviću, Dodik je rekao da je preglasan i da je smatrao da nije vrijeme za dolazak Đukanovića zbog problema u Crnoj Gori.

"Na prošloj sjednici su dva člana Predsjedništva glasala i ponovo vratila tačku. Pošto je NS RS rekla, a i ja mislim, da nije vrijeme da Đukanović dolazi u posjetu, imajuću u vidu da je srpski narod konstitutivan i da nismo srećni zbog onog što se u Crnoj Gori dešava srpskom narodu. Zbog toga sam i povukao vitalni nacionalni interes", rekao je Dodik.

Istakao je da je glasao protv Fronteksa zato što je to loše za BiH.

Rekao je da je na sastanku bilo predstavnika SIPA i OBA.

Tegeltija je rekao da se razgovara o budžetu i da će do kraja februara izaći s prvom verzijom i to će ići po proceduri, a sve će ovisiti od toga kako će se kretati kroz ovu situaciju.

Komentasrisao je i odluku Komisije za lijekove da ne odobri lijekove iz Rusije, kazavši da bi oni bili dva-tri puta jeftiniji od lijekova drugih potrošača.

"Neshvatljivo je da u tom pogledu lobi koji drži monopole ne vidi šansu u tome“, rekao je Dodik.

Na pitanje kada će objasniti javnosti ko je kupio 150 miliona obveznica iz RS preko fantomske firme iz Hong Konga, Dodik je odgovorio da to nije tačno.

Tegeltija je rekao da su poslati pozivi firmama. Pojavila se jedna firma iz Hong Konga i da se cijeli posao vodio preko Bečke berze, a Bečka berza nije ovlaštena da dostavi podatke.