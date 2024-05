Dodik: Formalno ćemo čekati naš Izborni zakon RS

BANJALUKA – SNSD će izaći na lokalne izbore u BiH, potvrdili su Milorad Dodik i Željka Cvijanović, predsjednik i potpredsjednik ove stranke.

Odgovarajući na pitanje po kojim pravilima će se prijaviti za izborni proces, nakon što je Centralna izborna komisija BiH, prije nekoliko dana zvanično raspisala izbore, i to po Izbornom zakonu BiH, čije je izmjene namentuo Kristijan Šmit, koga Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH, Dodik je poručio da je za SNSD neprihvatljivo bilo kakvo nametanje od strane Šmita, te da će u narednom periodu sjesti sa koalicionim partnerima kako bi dogovorili buduće korake.

"Nametanje Izbornog zakona BiH je usložnilo situaciju u BiH, čime su neizvjesni naši budući odnosi", poručio je Dodik.

Zbog toga je, kako je naglasio lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske, cilj da se spriječe bilo kakve zloupotrebe izbornog procesa, a vlast će učiniti sve da se implementira Izborni zakon Republike Srpske, koji je usvojen u Narodnoj skupštini RS u aprilu, a koji je trenutno pred Vijećem naroda Republike Srpske.

"Republika Srpska je krenula da donese svoj Izborni zakon kako bi provela izbore i računali smo da će to ići brže. Ali sada imamo veto u Vijeću naroda RS i to nas onemogućava da djelujemo po tom zakonu. Nakon Vijeća slijedi konsultacija između Narodne skupštine RS i Vijeća naroda, gdje ne vjerujem da će doći do sporazuma. Potom slijedi Ustavni sud RS, a tek onda ostalo. I to sve ne može da bude završeno u najoptimalnijem roku za dva naredna mjeseca", poručio je Dodik.

"Nećemo dozvoliti da se to zloupotrijebi, i šta god mi uradili u tom pogledu, prijavili se na izbore, to će biti sa namjerom da spriječimo bilo kakve spekulacije koje bi mogle da nastanu, kao što je bilo na sjeveru Kosova i Metohije, kada je tri odsto naroda izašlo, a oni proglasili pobjedu. A formalno ćemo čekati naš Izborni zakon RS, i čim se stvore uslovi odlučivaćemo o tome na koji način će se Republika Srpska ponašati. Nama je glavni cilj da dođemo do formalno besprekorno provedene procedure i donošenja Izbornog zakona RS", dodao je Dodik.

Nadovezujući se, Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a, kratko je poručila:

"Imamo namjeru da se prijavimo na izbore i da dobro pobijedimo".

Jedno od pitanja za njih bila je i odluka Crne Gore da će podržati rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, ali i da će predložiti amandman o rezoluciji o Jasenovcu. Milorad Dodik, u svojstvu predsjednika Republike Srpske, kazao je da se u ovom slučaju ne smije upadati u zamku i izjednačavati Jasenovac sa bilo čim. Ponovio je da je rezolucija o Srebrenici politička priča, a o odluci Crne Gore je kazao da je to nastavak potlačenog odnosa prema srpskom narodu, koji traje od vlasti Mila Đukanovića.

"Nećemo to zaboraviti. Oni nisu imali nijedan razlog da to opravdaju".

Cvijanovićeva, kao srpski član Predsjedništva BiH, kazala da je rezolucija potpuno izašla iz normalnih pravnih i svih drugih procedura od samog početka.

