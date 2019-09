Dodik: Formiranje vlasti ćemo možda usloviti odlaskom stranih sudija

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će srpska strana narednih dana, najvjerovatnije, usloviti formiranje vlasti na nivou BiH time da strane sudije odu iz Ustavnog suda BiH.

"I mi ćemo sada, kao neki drugi, početi da uslovljavamo formiranje vlasti", poručio je Dodik.

On je ponovio da su SNSD, čiji je lider, i srpska koalicija od početka tražili formiranje vlasti na nivou BiH, da se s tim saglasio HDZ, ali da je bošnjačka politička reprezentacija okupljena oko SDA počela da taj proces uslovljava nastavkom puta prema NATO, što je za Srbe neprihvatljivo.

Dodik je rekao da je nakaradan nedavni poziv lidera SDA Bakira Izetbegovića kandidatu SNSD-a za predsjedavajućeg Savjeta ministara da iznese svoj program, jer ga Predsjedništvo BiH nije ni imenovalo.

"On traži od njega program. Izetbegović kaže da traži sprovođenje sporazuma lidera SNSD-a, HDZ-a i SDA od 5. avgusta, iako tamo piše da on ne važi ako se ne realizuje za 30 dana. To je besmisleno", rekao je Dodik u emisiji "Dosije" ATV-a.

On je podsjetio da se "sin Alije Izetbegovića ponaša kao njegov babo, koji je odustao od sporazuma koji su mogli spriječiti krvoproliće tokom posljednjeg rata u BiH".

Dodik je rekao da aktuelni negativni procesi u BiH, u kojima nisu formirane osnovne institucije, pokazuju da ta zemlja ne mora da postoji.

"Sa druge strane, institucije Republike Srpske funkcionišu, politička situacija je stabilna i društvo nipošto nije podijeljeno, iako to neki pokušavaju tako da predstave", rekao je Dodik.

On je pojasnio da Srpska funkcioniše i bez formiranja novog Savjeta ministara i drugih organa zajedničke vlasti.

"Nemamo nikakve koristi od formiranja tih organa, pa i Predsjedništva u kome sjedim. Bez obzira na moje velike napore, nije iskorišćena prilika da realizujemo neke važne ugovore sa Turskom u vezi za izgradnjom autoputa Beograd-Sarajevo ili mostom na Savi. Vjerovatno će se to riješiti zadnji dan, ali to je potpuno neozbiljno", ocijenio je Dodik.

On je rekao da Srpska nastavlja ozbiljno da radi na nastavku gradnje autoputa od Doboja prema granici sa Srbijom u namjeri da se Banjaluka spoji sa Beogradom.

"To govori da mi i ne trebamo zajedničke institucije", rekao je Dodik.

On je dodao da zajedničke institucije hoće da blokiraju bitne projekte, a ne da rješavaju probleme.

"Ovdje se sve pokušava centralizovati, unitarizovati", rekao je srpski član Predsjedništva BiH.

Prema njegovim riječima, deklaracija SDA je ozbiljna stvar i ona je sadašnjem vremenu prilagođena ranija Islamska deklaracija Alije Izetbegovića prema kojoj je dominacija ključno pitanje Bošnjaka.

"Koliko to ide kontinuirano i smišljeno govori da su i na izborima po svaku cijenu htjeli da imaju 50 odsto plus jedang glas u BiH da bi pričali o reorganizaciji države. Ali to ništa ne znači dok je Srpska svjesna svojih prava i onoga što ima", rekao je Dodik i dodao da treba ispitati da li je popis na razne način štiman u korist Bošnjaka.

On je rekao da je lider opozicionog SDS-a Mirko Šarović pravdao deklaraciju SDA pominjući deklaraciju SNSD-a, kojom se afirmiše pravo na samoopredjeljenje Srba u BiH.

"Šarović je morao da to uradi jer je preuzeo neke obaveze. Njemu je dan boravka u Savjetu ministara važniji od svih interesa Srpske. Zašto ljudi iz SDS-a ne znaju da u povelji UN piše o pravu naroda na samoopredjeljenje, a srpski narod je narod? Mi i danas kažemo da želimo pravo na status i na samoopredjeljenje", poručio je Dodik.

On je ponovio da je od međunarodne zajednice negativno prihvaćeno pominjanje referenduma o bilo kom pitanju od značaja za Srbe iz BiH.

"Otišli smo na jedan referendum i on je prošao. Biće ih još i moj narod mora naučiti da svoje političke zahtjeve može nesmetano i jasno da iznosi, te da će svoja statusna pitanja uvijek rješavati referendumom, a nikada sukobom. Neće ovdje biti nikakvog sukoba i rata. Ne mogu isključiti neki teroristički napad s obzirom na prisustvo terorista u BiH koji su se vratili sa Bliskog istoka, ali formacijskog rata i sukoba neće biti. Mi to uopšte ne prizivamo", poručio je Dodik.

On je rekao da nije prihvaćen njegov nedavni prijedlog liderima opozicije iz Srpske da napuste Savjet ministara i zajedno sa vladajućom koalicijom naprave zajednički nastup ili da na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske zajednički donesu zaključke o unitarističkoj deklaraciji SDA i ponašanju međunarodnog faktora.

"Uradili su to iako su na posljednjim izborima dobili 30 odsto manje podrške jer su loše radili na zajedničkom nivou vlasti. I danas nastavljaju politiku lažnog predstavljanja i skrivanja", rekao je Dodik i dodao da opoziciji u Srpskoj u posljednje vrijeme samo štetu nanose neistine koje iznose o navodnoj vježbi NATO na Manjači i slično.

On je rekao da niko više, pa i međunarodni faktor, neće od Srpske moći bilo šta da uzima, a da nikoga u njoj ne pita.

"Migrantska kriza posljedica neodgovorne politike Zapada"

Govoreći o migrantskoj krizi, Dodik je naveo da je migrantski talas prema zapadnoj Evropi posljedica neodgovorne politike Zapada i njegovog uvođenja demokratije po svijetu, na šta je javnost evropskih zemalja već negativno reagovala.

"Migranti se, nakon što su evropske zemlje zatvorile granice, pokušavaju zadržati na ovom prostoru, jer BiH nema organizovan sistem i jasan stav prema tom pitanju. U nezakonito krijumčarenje migranata uključeni su čak i ljudi iz BiH koji bi to trebalo da sprečavaju", upozorio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva je objasnio da Evropa migrantski problem rješava time što pokušava da ih zadrži u BiH i integriše ih na razne načine u ovdašnji sistem.

"Mi u Srpskoj smo, nakon prijedloga sa nivoa BiH da se migrantski centri otvore u našim gradovima, rekli da kod nas neće biti izbjegličkih kampova. Ne možemo spriječiti da neko prolazi, ali neprihvatljivo je da se tu zadržava višednevno", rekao je Dodik.

On je naglasio da je nivo vlasti BiH propustio da spriječi ulazak migranata, te da je na Federaciji BiH i drugim nivoima vlasti u tom entitetu da rješavaju probleme u vezi sa njima na prostoru Bihaća i drugih gradova.

"Tu vidimo potpunu nesposobnost i nepostojanje sinhronizovanog djelovanja. Tamošnje domicilno stanovništvo je u svakom pogledu ugroženo od migranata", rekao je Dodik.

On je ocijenio da dio bošnjačke politike naklono i blago gleda na problem zadržavanja migranata u BiH, vjerovatno s namjerom da se u vezi s islamom realizuju određeni njihovi populacioni projekti, odnosno da migranti u budućnosti postanu politički faktor u BiH.

"Tako se može desiti i da Evropa u jednom trenutku kaže da moramo migrante uključiti u politički sistem, a to je im damo pravo glasa. Mi u Srpskoj moramo ostati odlučni da ne dozvolimo bilo kakav vid integracije i zadržavanja migranata kod nas", upozorio je Dodik i dodao da i dalje aktuelni Savjet ministara u pogledu migrantske krize nije uradio ništa korisno.

"Početkom naredne godine prosječna plata 1.000 KM"

Dodik je rekao da će vlast u Republici Srpskoj ove sedmice koncipirati politiku povećanja plata s ciljem da početkom naredne bude dostignut najavljeni cilj Vlade da prosječna plata bude 1.000 KM.

Dodik je rekao da se u ovim trenucima povećavaju zarade ljekarima i zdravstvenim radnicima.

"Ljekari će imati oko 200 KM veću platu. Od Nove godine povećaćemo plate zaposlenima u obrazovanju, a biće povećanja i oblasti javne uprave tako što ćemo najniže plate povisiti značajnije, a najviše blago, za jedan ili dva odsto. Neke plate, koje su bile 400 KM, biće 600 KM", istakao je Dodik.

On je dodao da povećavanje plata time nije zatvoreno samo za javni sektor, već da je cilj da i realni sektor poveća plate u skladu da beneficijama i podsticajima koji im je dala Vlada, predvođena premijerom Radovanom Viškovićem.

"Na tome se radi i prilagodićemo sve propise da do kraja godine donesemo sve odluke u tom pogledu", obećao je Dodik u emisiji "Dosije" ATV-a.

"Radojičić kandidat za gradonačelnika Banjaluke"

Govoreći o razvoju pojedinih lokalnih zajednica i lokalnim izborima koji će biti održani naredne godine, Dodik je rekao da gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić odlično radi svoj posaao i da ima njegovu aposolutnu podršku, kao i predsjednika Republika.

Dodik je naglasio da u Banjaluci svi hvale njegov rad, jer se Banjaluka razvija, postaje proaktivan i sređen grad.

"On će biti naš kandidat za sljedeće lokalne izbore i potpuno sam uvjeren u njegovu pobjedu. Iduće godine daćemo pažnju infrastrukturi i institucijama kulture. Želimo i da se Banjaluka u svakom smislu uzdigne i da pokušamo doći do što više radnih mjesta", naglašava Dodik.

On kaže da u Prijedoru SNSD treba da riješi koalicione odnose i da će to biti stabilno.

"U Gradišci smo stabilni i u Doboju ćemo dobiti izbore. Nešto problema imaćemo u Bijeljini i tu nismo najsigurniji, ali ćemo učiniti sve da dobijemo izbore", rekao je Dodik i dodao da je SNSD stabilan i u Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Foči, Trebinju...

Na pitanje da li će se povući iz Predsjedništva na poziciju predsjednika Vlade Srpske, Dodik je rekao da aktuelni premijer Srpske radi dobro svoj posao, te da se neće povući jer ga je na tu poziciju izabrao srpski narod.

"Postoje i izmišljotine nekih u medijima da smo predsjednik Srpske i ja u sukobu. To je potpuna neistina", poručio je Dodik.

On je rekao da su spekulacija i priče o njegovim pozivima da se smjene određeni ministri u Vladi Srpske.

Dodik je rekao da je situacija u vladajućoj koaliciji dobra i će svoje jedinstvo pokazati na predstojećoj posebnoj sjednici Narodne skupštine o položaju Srpske u dejtonskoj BiH.

"Za 15 do 20 dana ćemo je zakazati. Radimo na opsežnom materijalu, jer je to trajni dokument. Donijećemo pravne odgovore i sprovodive zaključke", rekao je Dodik. Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je način policijskog organizovanja, poput novoosnovane Jedinice žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, najsavremeniji oblik djelovanja protiv terorizma i narušavanja bezbjednosti.

"Novost je što Žandarmerija nije stacionirana u Banjaluci kao što su bile neke posebne jedinice. Ona može biti upotrijebljena na teritoriji cijele Srpske u skladu sa procjenama i ukoliko bilo kakav teroristički akt ugrozi određenu zonu bezbjednosti u nekom regionu", rekao je Dodik.

On je u emisiji "Dosije" ATV-a istakao da Srpska nastoji da stabilizuje institucije u cilju očuvanja unutrašnje bezbjednosti i mira, te da nema nikakve teritorijalne pretenzije prema FBiH i susjednim zemljama.

"Samo želimo da odbranimo i osiguramo bezbjednost na našem prostoru. To je naša ustavna obaveza izvan koje ništa ne radimo. Ako neko u tome vidi nešto drugo, to je neka druga priča i poslijeratni sindrom kao kod člana Predsjedništva Željka Komšića", rekao je Dodik.

On je ponovio da rata na ovim prostorima neće biti, jer nijedan Srbin neće sebi dozvoliti da ikada glasa da se Oružane snage BiH upotrijebe protiv njegovog naroda.

"Takođe, Ustav govori da policije jednog entiteta ne mogu bez odobrenja preći na teritoriju drugog. Ako bi to i uradili, to bi bila agresija protiv koje je dozvoljena odbrana.

Dakle, priče o ratovanju su gluposti, a jedini generator koji može da produbi sukob jeste međunarodni faktor, iako sam uvjeren da od toga nema ništa", rekao je Dodik.