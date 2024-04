Dodik: Francuska bila protiv posljednjih Šmitovih odluka

PARIZ - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik informisao je danas francuske senatore u Parizu o situaciji u Srpskoj i BiH, ali i na Balkanu i izrazio uvjerenje da će posjetom Senatu ostvariti željeni efekat.

"Moja osnovna stvar je bila - budite objektivni, mi nismo došli ovdje da tražimo navijanje po bilo kom osnovu", rekao je Dodik.

On je na mreži "Iks" dodao da su to senatori iz različitih političkih partija i koji su željeli da čuju o situaciji, te da će uskoro doći u BiH i razgovarati sa drugim faktorima.

Dodik je pojasnio da je iznio poznate stavove Republike Srpske, a to je da je nelegalni Kristijan Šmit, u momentu dobijanja pregovaračkog statusa za BiH, ugrozio čitav proces i doveo ga do potpunog zastoja i da namjerava da kroz zakon o imovini još više usloži situaciju.

"Rekli smo da je neprihvatljiva intervencija u Izborni zakon BiH i da će to blokirati dalji proces u BiH dok god on to ne povuče ili Parlamentarna skupština ne odbaci", rekao je Dodik.

On je naglasio da će Republika Srpska, ukoliko se to ne desi, donijeti svoje zakone i nastaviće dalje u skladu sa Ustavom i Izbornim zakonom BiH koji predviđa da Centralna izborna komisija BiH samo provodi samo izbore za članove Predsjedništva BiH i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Dodik je naglasio da Francuska ima pozitivnu ulogu u pogledu situacije u BiH, navodeći da je u u procesu međunarodnog pregovaranja u vezi sa Šmitovom namjerom da donese posljednje odluke, bila protiv.

"Mi to cijenimo. To njeno protiv nije bilo dovoljno, jer se radi o drugim velikim zemljama koje su bile za i koje imaju svoje stavove", rekao je Dodik.

Rekao je da Srpska, ukoliko Šmit interveniše u vezi sa imovinom, neće imati drugi izbor osim da svoj status brani tako što će proglasiti nezavisnost.

"Mi smo iznijeli svoje vizure i rekli da BiH treba da se vrati na Ustav, da se prestane sa intervencionizmom i da se stranci povuku", istakao je Dodik.

On se danas u Parizu sastao sa francuskim senatorima, nakon čega će razgovarati i sa savjetnikom francuskog predsjednika Emanuelom Bonom.

