Dodik: Garavice - jedno od najvećih srpskih stratišta u NDH

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je, povodom obilježavanja 79 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Garavicama, da to mjesto predstavlja jedno od najvećih srpskih stratišta u takozvanoj NDH, ali i jedno od najvećih u Evropi u Drugom svjetskom ratu.

"Garavice su mjesto masovnog pogubljenja, masovna grobnica i spomen-područje u neposrednoj blizini grada Bihaća. Početkom Drugog svjetskog rata 1941. godine u Garavicama su ustaše izvršile masovni pokolj srpskog civilnog stanovništva kada je ubijeno više od 12.000 ljudi, među kojima i veliki broj djece. Ubijeni stanovnici Bihaća i okoline su bili skoro isključivo Srbi i u manjem broju Jevreji", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Garavice su danas nijemi svjedok koji potvrđuje kakvi su monstrumi tada hodali tim krajevima.

"Ustaše su u Garavicama pokazale svoje pravo lice, svoju svirepost i bezdušnost. Garavice ali i još desetine i desetine jama i grobnica, nisu samo svjedoci postojanja zločinaca i zločina. Ove jame su svjedoci postojanja žrtve koju su nijemo i smjerno podnosili obični ljudi. Svojom tamom i hladnoćom, svojim humkama, one od nas i budućig generacija traže poniznost i sjećanje", istakao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva je naglasio da ostaje pitanje šta je ustaše nagnalo da ubijaju nedužne seljake, radnike, zanatlije, a posebno djecu, ali da odgovora nema, niti ga očekujemo.

Jednostavno, istakao je on, postojala je zamisao i težnja da Srbi nestanu i nisu birali sredstva da bi došli do tog cilja, a cilj im je bio da imaju državu bez Srba i s toga su naše pretke odvodili u logore smrti i već spremljene grobnice, kao što su to učinili i u Garavicama gdje leži 12.000 Srba.

On je podsjetio da se u Garavicama desio jedan od prvih zločina ustaških krvnika nad srpskim stanovništvom, a sama činjenica da grad Bihać 1949. godine nije imao više stanovnika od broja pogubljenih Srba, govori da se te 1941. godine sve srpsko dovelo nad jamu u Garavicama i završilo u grobnicama.

"Garavice su nepravedno zapostavljene u socijalističkom sistemu. Tada je zapostavljano sve što je srpsko. Srpske žrtve su minimizirane, zaboravljane, a grobnice koje se prostiru širom zemalja u kojima Srbi žive i danas progovaraju tišinom, a ni opjelom nisu opojane. Komunistički režim je ove srpske žrtve nazivao 'žrtvama fašizma', bez određenja nacije i vjere, a sve zarad lažnog bratstva i jedinstva. Ovdje su ubijani pravoslavni Srbi, samo zato što su pravoslavni Srbi. Naša dužnost je da iznesemo pravu istinu", naglasio je Dodik.

Navodeći da u Garavicama, Karađorđevom selu i Ceravicama leži od 12 do 15 hiljada nedužnih Srba koji su ubijani na zvjerski način, srpski član Predsjedništva je ukazao da je početkom Drugog svjetskog rata postojala srpska država sa ove strane Drine, zločini se ne bi dešavali u ovolikom obimu.

"Republika Srpska je danas garancija opstanka i života Srba. Institucije Srpske predano rade kako bi Srpska svakim danom bila jača i prosperitetnija država. Ovaj zločin je svima opomena, šta se može desiti ako nemamo svoju državu. Zato, još odlučnije i složenije moramo braniti interese Republike Srpske svagdje i uvijek, jer bez Srpske bio bi doveden u pitanje i opstanak našeg srpskog naroda", konstatovao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva je naglasio da je najveća pobjeda srpskog naroda to što postoje i danas i što uspijevaju da otrgnu od zaborava skoro 15.000 svojih predaka koji su svoje glave priložili oltaru otadžbine.

"Republika Srpska jeste i njihova otadžbina, koju ćemo samo još više snažiti i graditi, sjećajući se palih predaka, ali i zarad potomaka i svijetle budućnosti", poručio je Dodik povodom obilježavanja 79 godina od ustaškog zločina u Garavicama.