Dodik: Gospodine Šmit, niste dobrodošli, nećemo poštovati Vaše odluke

Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da su velike zemlje krenule u bezočno rušenje međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma, te da "ne možemo da vjerujemo u dobre namjere Kristijana Šmita".

Poručio je da Šmit nije dobrodošao ovdje i da Srpska neće poštovati njegove odluke.

"Gospodine Šmit, niste dobrodošli ovdje. Vi niste izabrani visoki predstavnik i Republika Srpska neće poštovati Vaše odluke", rekao je Dodik.

"Aneks 10 je prekršen od strane velikih zemalja. Mi smo potpisnica svih aneksa, u ime nas sporazum je potpisala Srbija, tako da smo i dio međunarodnog faktora. Visokog predstavnika nigdje nema ni u jednom dokumentu osim u tom Aneksu 10. Način na koji se on imenuje je ponavljan više desetina puta. Dakle,m predviđeno je da strane koje su potpisale Aneks 10 treba da se saglase o imenu novog visokog predstavnika, i to treba da potvrdi savjet bezbjednosti, a i jedno i drugo je izostalo i mogli smo da vidimo kako zemlje poput Britanije i Amerike to tumače. Vidimo da su te zemlje krenule u bezočno rušenje međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma", rekao je Dodik.

On je dodao da je Savjet za sprovođenje mira (PIC) nema nikakav legitimitet i da pokušava u BiH pokušava da uvede novi sistem vladanja koji se zove "ambasadorokratija".

"PIC ne postoji ni u jednoj relevantnoj rezoluciji SB UN. Svakako od početka je bila namjena da se Republici Srpskoj razgrade dejtonski okviri", rekao je Dodik.

"To je njihov način na koji žele da razgrade poziciju Republike Srpske. Sigurno nekih 80 posto pitanja nije sporno u BiH ali oni uporno insistiraju na tih 20. Ono što rade je da rastjeraju investitore i da pošalju poruku da život ovdje nije moguć. Nevjerovatno je da jedna Njemačka upražnjava jedan sistem demokratskih vrijednosti kod sebe, a negdje drugo drugi. Njemačko društvo pokazuje jednu drugu izopačenost načinom na koji djeluje izvan same Njemačke. Slušao sam takozvanog visokog predstavnika gospodina Šmita koji očigledno luta, hvali se svojim iskustvom ali očigledno nema iskustvo za BiH. On sebe promoviše kao mesiju koji treba da zatvori razne stvari koje su oni otvorili", istakao je Dodik.

Dodao je da Republika Srpska nema nijedan razlog da povjeruje u dobre namjere bilo koga ko dolazi sa strane.

"Ne možemo dozvoliti da nam neizabrani stranac bez mandata priča kako će stvari reći i zato je važno da smo u RS postigli značajan dio konsenzusa oko ovog pitanja. I NS RS je rekla da je visoki predstavnik nelegalan i nelegitiman i da se njegove odluke neće primjenjivati", istakao je Dodik.