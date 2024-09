Dodik: Gospodine predsjedniče, čuvajte se

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je, povodom drugog pokušaja ubistva američkog predsjedničkog kandidata Donalda Trampa, da je on potreban Americi, ali i ostatku svijeta.

"Već drugi pokušaj ubistva predsjednika Trampa. Gospodine predsjedniče, čuvajte se, trebate nam da pobijedite! Potreban si Americi, ali i ostatku svijeta", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

FBI je saopštio da je bivši predsjednik i kandidat republikanaca na predstojećim predsjedničkim izborima Donald Tramp bio meta "očiglednog pokušaja ubistva" na Floridi.

Prethodno je Tramp ranjen u pokušaju ubistva u Pensilvaniji 13. jula.

➡️ Second attempt to kill President Trump already. Mr. President, take care, we need you to win! America needs you, but the rest of the world as well! @realDonaldTrump ➡️ Већ други покушај убиства предсjедника Трампа. Господине предсjедниче, чувајте се, требате нам да…