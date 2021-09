Dodik: Građani da vjeruju u ono što im govore institucije Srpske

PRNJAVOR - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je građane da vjeruju u Republiku Srpsku i u ono što institucije govore.

Dodik je izjavio da jedina stvar koja može da je sruši jesu kolebljiva nacionalna vođstva koja bi olako pristala da se odreknu onoga za šta se ovdje borilo.

On je istakao da neistine ugrožavaju čitavo društvo, poput priče o kiseoniku, da su ljudi opravdano zabrinuti, a mediji potpuno neodgovorni.

"Došlo mi da napravim udruženje političara da se svi možemo braniti, novinarsko je da pita, a na nama političarima da odgovorimo", rekao je Dodik večeras za K3.

On je naglasio da je u priči o kiseoniku prva tvrdnja bila da se truje narod, a danas je čuo da je to šverc, te ukazao kako su neki spremni da zbog svoje promocije rade sve živo.

"Veoma je teško boriti se protiv laži, ali je danas iznesena istina", istakao je Dodik i dodao da za iznošenje laži postoji i krivična odgovornost.

Dodik je ponovio da je kiseonik sve vrijeme bio visokog kvaliteta i da je mnoge ljude spasio, kao i da je i on bio 21 dan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i većinu vremena je koristio kiseonik.

On je naglasio da je Republika Srpska stabilna i da se dobro snašla u pandemiji, odgovorila na pravi način, a pohvalio je zdravstveni sektor kako se ponio u toj situaciji.

Kada je riječ o političkom odnosu prema tome, Dodik je rekao da je Srpska pokazala državne karaktere.

"Činili smo sve da obezbijedimo sve što je bilo neophodno, poput respiratora, u gotovo nemogućim uslovima", pojasnio je on.

On smatra da će vrijeme pokazati da neiživljeni pojedinci nisu bili u pravu, da nije tačna priča o medijskom mraku u Republici Srpskoj i ponovio da BN televizija "širi laži", kao i da je "profitabilnije biti nenormalan nego normalan".

Dodik je naglasio da je Vlada, pod vođstvom SNSD-a, učinila sve da danas Srpska ima pozitivne pokazatelje, odnosno najbolje ekonomske brojeve.

Ukazao je i na to da je grupa zapadnih zemalja na ovim prostorima prihvatila muslimanski koncept, ali da nikada nijednu generaciju srpskih političara nije prihvatila kao ravnopravne sagovornike.

"Sada politička pamet nalaže da se okupimo oko ideje koja se zove Republika Srpska", rekao je Dodik koji vjeruje da će Srpska biti nezavisna država 2030. godine.

On je dodao da je jedina ispravna stvar poslije rata bila razlaz, ali je ono što je uslijedilo greška Amerike.

Prema njegovim riječima, to je jedina alternativa kada se ne može postići dogovor, bilo bi dobro i Bošnjacima, napravili bi stogodišnji sporazum o nenapadanju, pozvali velike sile da budu garanti.

"Ne mogu da vjerujem da priču da imaju svoju slobodu, državu, oni samo pretenduju da ovladaju Banjalukom, Prijedorom, ali ne može to. Prije će to nešto otići", istakao je Dodik, ali je naglasio Republika Srpska neće dovesti do nekih sukoba.

Želio bi, istakao je, da prestane američka dominacija u političkim pritiscima, naglasivši da svi znaju da BiH ne može da funkcioniše, da nema konsenzusa, da muslimani hoće da potčine Srbe.

Dodik je ponovio i da ne podržava američkog izaslanika Metjua Palmera da sređuje izborno zakonodavstvo, ocijenivši da su "Amerikanci bezobrazni", da ne prezaju, kao i da je svijet u haosu.

"Pokušava se nametnuti dominacije Amerike na ovim prostorima", rekao je Dodik i naveo da se strancima daje preveliki značaj.

O onome šta je urađeno u proteklom periodu, Dodik je rekao da može svaki dan da priča o tome, pomenuo kako niko nije vjerovao da će biti napravljen auto-put, kao i da će se za pet, šest godina povezati Srpska auto-putem sa Srbijom.

"Sve što sam radio, radio sam veoma ozbiljno i pokušavao da napravim moćno", istakao je Dodik i naveo primjer Košarkaškog kluba "Igokea".

Dodik, koji je i lider SNSD-a, naveo je da su na Mrakovici, gdje se okupilo 22.000 članova ove stranke, pokazali šta mogu.

On je dodao da će SNSD učiniti sve da osigura izborne uslove da ne bude primjedbi na njih. "Mislim da nam ova galama na neki način, politički gledano, ide u korist. Ja sam spreman, ali nisam spreman da glasam za izborno zakonodavstvo koje nameću Amerikanci", rekao je Dodik.