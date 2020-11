Dodik: Gušić znao da može da ima slobodu samo tamo gdje ima državu

NEVESINJE - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će riječi komandanta Nevesinjske brigade Novice Gušića, koji je stao pred borce i rekao da nemaju ni rezervno Nevesinje ni rezervni položaj već da moraju da brane porodice, ući u anale srpskog komandovanja i srpske istorije.

Dodik je istakao da je u ime institucija Republike Srpske zahvalan za sve što su pokojni komandant i svi njegovi saborci, i mrtvi i živi, učinili za slobodu ovog naroda.

"Mislim da je prava mjera odavanja poštovanja upravo ovaj spomenik koji će, ne samo podsjećati Nevesinjce na njega, nego i one koji tu budu dolazili, prolazili. Znaće da je tu bio čovjek koji nije htio da uzmakne, jer je znao da je, ako uzmakne, predao ovaj grad i da će se teško više moći vratiti", rekao je Dodik na otkrivanju spomenika legendarnom komandantu u Nevesinju.

Dodik je napomenuo da je Novica Gušić veoma dobro znao, kada je prihvatio da komanduje Nevesinjskom brigadom, da na Nevesinje nailazi višestruko jači neprijatelj, za kojeg je znao da mu je ovaj grad strateški važan, ali i da je životno važan za narod koji tu živi.

Gušić je, dodao je Dodik, razumio i veoma dobro znao istinu srpskog naroda, da može da ima slobodu samo tamo gdje ima državu, a da je tamo gdje je nema stradao, odlazio u koncentracione logore, bio bacan u jame, kao i da je smatrao da je braniti svoj narod i porodicu najčasnije djelo.

"Zato ono što znam i ono što sam vidimo može da uđe anale onoga što se smatra komandovanjem kod Srba, koji su itekako bogati tim primjerima velikih vojskovođa i junaka", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je neprijatelj 1992. godine htio da stigne Srbe koji su uspjeli da pobjegnu na neki drugi prostor, da ih potlače, ali im je na tom putu stala Nevesinjska brigada, koja je imala 42 poginula, mnoge ranjene.

Dodik je naglasio da na onima koji upravljaju i rade, i u lokalnoj zajednici zajednici i na nivou Republike, ostaje odgovornost za ukupan razvoj Srpske za koju je rekao da je stabilna, svjesna sebe i ne dozvoljava da se sa njenim pravima manipuliše, da izgubi stečena prava.

"Republika Srpska je stvorena 9. januara 1992. godine odlukom Narodne Skupštine, kao odraz slobode i zahtjev ovog naroda da ima svoju državu na ovim prostorima. Jer kao što sam rekao, svi smo znali, da bez države nema ni slobode. Svako drugo pakovanje Republike Srpske, bilo kakvi drugi državni oblik, bilo bi samo gubitak slobode. Zato mi ne možemo da imamo ništa drugo na umu nego da se borimo za Srpsku, kao državu, jer je to sinonim za našu slobodu", rekao je Dodik.

On je napomenuo da Republika Srpska možda mnogima nije dala ono što su oni možda i očekivali od nje, ali je učinila sve što je mogla, pogotovo u nemogućim okolnostima političke borbe za svoj status.

U okvirima najezde stranih interesa koji su, po pravilu, bili na strani neprijatelja Srpske, ona je, kaže Dodik, uspjela da očuva subjektivitet, političke institucije, a razvijala se i razvijaće se sve više, kao poštovanje ne samo prema mrtvima, nego i prema živima koji tu žive.

"Republika Srpska danas ističe svoja prava, i neće odustati od isticanja svojih prava. I danas, i u narednim godinama i decenijama ponovo će se pričati o tome gdje je i šta je Republika Srpska", naglasio je Dodik.

On je naglasio da je Republika Srpska ne samo voljena od srpskog naroda, gdje god da živi, već poštovana i od nekih velikih važnih sila.

"Republika Srpska može da nestane samo ako je se mi odreknemo. Zato se nikada ne smijemo odreći Republike Srpske, države, srpskog naroda na ovom prostoru jer to znači da je to sloboda srpskom narodu", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, zato je Gušić dao sve što je znao i umio, a mnogi borci živote, da bi odbranili na Mitrovdan slobodu ovog grada, braneći ukupnu slobodu Republike Srpske.

On smatra i da Republika Srpska sigurno ne bi bila to što jeste da Nevesinje, od Nevesinjske puške dalje kroz istoriju sve do otpora ustašama u Drugom svjetskom ratu, nije bilo i ostalo njen važan strateški dio.

"Zato sam ovdje da se odužim, svjestan da to nije sve što mogu, velikom vojskovođi. Čovjeku koji je komandovao ovom brigadom, koji je bio svjetionik, koji je okupljao, koji nije dao da se ide, gospodinu Gušiću koji je za života postao legenda", rekao je Dodik.

On je odao dužnu počast Gušiću i svim srpskim borcima palim za slobodu u proteklim ratovima. "Neka ovaj spomenik bude spomenik, ne samo Novici, nego srpskom borcu, ne samo Nevesinjske nego i svih naših brigada, svih naših ratova, i svih naših pobjeda i svih naših stradanja", rekao je Dodik.