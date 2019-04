Dodik: HDZ i SNSD spremni sutra da formiraju vlast, čekamo Bošnjake

PRIJEDOR - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da SNSD i HDZ mogu već sutra da budu u Sarajevu i da završe formiranje Savjeta ministara BiH, ali da pokušajima da urade nešto unilateralno, Bošnjaci rizikuju da naprave ne samo krizu organa nego krizu cijele BiH.

"Pozivam ostale. Znači, HDZ i SNSD su spremni sutra da formiraju vlast. Čekamo Bošnjake, a te njihove gimnastike tipa kriv je ovaj, kriv je onaj, to me uopšte ne zanima", rekao je Dodik novinarima na Mrakovici u pauzi sastanka lidera i visokih funkcionera SNSD-a, DNS-a, SP-a, Demosa, Ujedinjene Srpske i NDP-a.

On je ocijenio da je jasna opstrukcija SDA u pogledu onemogućavanja izborne volje i izbornih rezulata, koja nalazi razna pitanja i koja želi da istakne prije obaveze formiranja organa vlasti na nivou BiH.

Dodik je istakao da SNSD neće pristati na uslovljavanja, da će ostati protiv politike pridruživanja NATO savezu i odbiti svaku vrstu aktivnosti na tom planu.

"Ne bih preporučio da se iko šali i igra spekulacijama tipa - ministar odbrane će uzeti MAP i odnijeti u NATO i reći da je to stav BiH. To bi isto bilo kao kada bih ja sutra otišao u Moskvu i potpisao sporazum o priključivanju BiH Evroazijskom savjetu", rekao je Dodik.

On je dodao da vjeruje da su institucije kao što je NATO i drugi, koji bi eventualno na to računali, ozbiljne institucije, da znaju karakter BiH i da bi to rasturilo ne samo institucije nego vjerovatno i zemlju u cjelini.

Dodik je naglasio da SNSD hoće da se dosljednjo upražnjava ono što pripada srpskom narodu i Republici Srpskoj, na način kako je predviđeno Ustavom.

"To su tri ministarska mjesta i nikakva zajednička i nikakva nestranačka imena. Ovo što je Izetbegović rekao da bi jedan od ministara iz Republike Srpske trebalo da bude nestranački kandidat, time je zatvorio mogućnost da on bude nestranački. Nas niko neće ucjenjivati", poručio je Dodik.

Govoreći o razgovorima o formiranju vlasti na nivou BiH, Dodik je naglasio da više nema potrebe sastajati se na nivou političkih partija i da je naredno sastajanje moguće samo nakon formiranja vlasti, radi dogovora o daljim aktivnostima na nivou BiH.

"Mi imamo tri imena, neću vam reći koja su. Ono što je važno, vi to već sve znate, Zoran Tegeltija je predsjedavajući. Oko njega nema nikakvih problema ni u jednoj političkoj strukturi na nivou BiH, a tri imena bilo bi neozbiljno da sad spominjemo dok to sve ne bude jasno", zaključio je Dodik.