Dodik: Hapšenje Đurića - neprihvatljiv akt nasilja vlasti samoproglašenog Kosova

Komentari: 1

sirotanovic

Gospodine Dodik ma to treba rjesiti jednom zestokom akcijom pocevsi iz sranjeva tuzle zenice pa do kosovske mitrovice! Jedna ceta srbskih cetnika bi to resila za 7 dana. Moramo se resiti balijskih lojavih terorista koji su pretnja o citav region a i ostatak evrope.