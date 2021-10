Dodik: Haromonika i pjesma odgovor na prijetnje sukobima

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je u svoj kabinet u zgradu Predsjedništva BiH u Sarajevu doveo harmonikaša s ciljem da, kako je objasnio, pošalje poruku običnim ljudima da nema potrebe da se brinu zbog, navodno, nekih sukoba koje pojedini prizivaju.

"Nisam htio nikoga da provociram. To je moj odgovor na uzavrelu situaciju. Moja poruka običnim ljudima je da nema razloga da se nerviraju, da neće biti sukoba niti ima razloga da ih neko priziva. Stara izreka kaže da ko pjeva zlo ne misli", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.

On je istakao da je zato danas glavna tema harmonika, a ne, kako se čuje u Federaciji BiH, rat.

"Harmonikaš je moj poznanik, ušao je normalno u zgradu Predsjedništva na moj poziv. Ne vidim u tome ništa nenormalno, mada se neki utrkuju da to okvalifikuju kao nešto nenormalno sa psihološkog ili nekog drugog stanovišta", dodao je Dodik.

On je ponovio da je onima koji žele da naprave atmosferu zategnutom, pa i ratnom, htio da poruči da za to nema nijednog razloga.

"Niko ovdje ne priziva sukobe, osim nekih bolesnih glava", ocijenio je Dodik.

Komentarišući poruku člana Predsjedništva Željka Komšića da, "ako nastavi ovakve aktivnosti, postoji način kako to spriječiti", Dodik je rekao da je Komšićev problem šta će raditi i upitao zašto ga nije pokušao spriječiti?

"Na reportoaru su bile lijepe pjesme, koga to vrijeđa. Šta je nenormalno u tome što je urađeno. Ja ne zavirujem u njihove kabinete šta oni rade, niti me interesuje. Svako u svom kabinetu može da radi šta hoće", istakao je on.

Dodik je upitao zašto im ne smeta da novinari u nehumanim uslovima stoje napolju i čekaju članove Predsjedništva da izađu, a smeta im pjesma kojom se htjelo poručiti da nema razloga ni za kakvu zabrinutost.

