Dodik: Hodžajeva izjava potvrda dugogodišnje antisrpske politike u regionu

Sale

Aco, bavi se Dodik ekonomijom. Samo mnogi ne shvataju šta to znači "baviti se ekonomijom" u silom nametnutoj nefunkcionalnoj dejtonskoj državnoj zajednici (uniji) dve neprijateljske države FBiH i RS i tri neprijateljska naroda Hrvata, Srba i Turaka. Pod stegom takve ludačke košulje, ekonomija se ne razvija na način kako mnogi zamišljaju. Naime, svima je jasno da posle decenija ekonomski potpuno impotentne i pljačkaške diktature krvavog hrvatskog komunističkog diktatora, ratnog zločinca i masovnog ubice Josipa Broza, na ovim prostorima ( i u RS i u FBiH) nema dovoljno domaćeg kapitala za ozbiljne investicije u radna mesta, infrastrukturu idr. Zato je neophodno privući strani kapital. A ozbiljni strani investitori imaju horde manje ili više inteligentnih analitičara koji analiziraju političke rizike za strana ulaganja. I njihova analiza je nedvosmislena. Politički rizici ulaganja u FBiH i RS su preveliki. Poređenja radi u poslednje vreme ti isti analitičari smatraju da su rizici u Srbiji znatno smanjeni i zato su ulaganja u Srbiju porasla. A ovde ni naša dijaspora ne da ni kinte zbog prevelikih rizika. Zamislite našeg čoveka iz inostranstva, koji uloži u fabriku u RS a onda dođe neki nezakoniti "ustavni sud" i "tužilaštvo" iz Sarajeva i to dodeli Bakiru. Pod takvim uslovima ulaganja nema. Osim toga još uvek se procenjuje da postoji opasnost od rata, jer nema političkog rešenja. Zato je političko rešenje situacije u nepotrebnoj i nefunkcionalnoj dejtonskoj uniji FBiH i RS preduslov za bilo kakav ekonomski razvoj. Nema ekonomije bez razjašnjenja situacije. Ne radi su tu o nekom "nacionalizmu" nego o čistoj ekonomskoj logici. Isto kao što su Slovenci i Hrvati 1990. godine došli do zaključka da im nema razvoja pod ludačkom košuljom zvanom Brozova SFRJ, tako je i kod nas sasvim jasno da nam nema razvoja pod ludačkom košuljom zvanom dejtonska unija FBiH i RS. Slovenci i Hrvati su morali da se žrtvuju jedan duži period da bi ponovo stali na noge nakon osamostaljenja. Tako se i mi moramo maksimalno osamostaliti a zatim se boriti pod teškim uslovima jedan period, dok ne budemo mogli da stanemo na noge i krenemo u razvoj. Nema ekonomskog razvoja sa Bakirom i njegovima pod istim krovom. Zato se manite praznih priča o "ekonomiji a ne politici". Na žalost od toga nema ništa. Odnosno nema ekonomije bez političkog rešenja.