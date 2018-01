Dodik: Hojt Ji periferan lik, treći zamjenik ne znam ni ja čega

BANJALUKA - Priče da je Deklaracija o opstanku srpskog naroda "Memorandum 2" plasiraju protivnici srpskog naroda, rekao je za Sputnjik predsjednik Srpske Milorad Dodik.

On je istakao i da je američki zvaničnik Brajan Hojt Ji periferan lik, kao i da u BiH neće biti nikakve NATO baze.

"To što je BiH zaglavljena u nemogućnosti da preživi je dio politike koji je sprovodila administracija čiji je predstavnik Hojt Ji, koji je bio ovdje zlonamjeran i u suštini uvijek usmjeren protiv srpskog naroda i Republike Srpske, kojoj je pokušavao da obezbijedi dodatne elemente centralizacije i zbog toga se nismo slagali u politici. Mislim da je on mešetar koji je ovde pokušavao da upotrebljava ne samo stavove Stejt departmenta, nego i da spekuliše iz nekog svog razloga. On je pripadnik jedne stare administracije i vjerovatno zbog nesređenosti prilika u Vašingtonu još uvijek sjedi tu gdje sjedi. On je za mene periferan lik - tek je neki treći zamenik, ne znam ni ja čega, i u tom pogledu se osjećam veoma ugodno što ne komuniciram s njim", rekao je Dodik za zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD za evropske i evroazijske poslove, s odgovornošću za odnose sa zemljama centralne i južne Evrope.

Potom je i obrazložio Deklaraciju.

"To je popularni naziv, a formalno je to Aneks sporazuma o specijalnim vezama zato što će ga usvojiti Narodne skupštine Srbije i Srpske. Dokument će se pojaviti veoma brzo — vjerujem da će to sve biti do polovine februara. Vjerovatno će ovde u Narodnoj skupštini Republike Srpske biti nekih koji će biti protiv, ali važna je odluka Narodne skupštine. Narodna skupština odlučuje u skladu sa zakonom i poslovnikom i ja sam uvjeren da postoji većina i u Srbiji i ovde u Republici Srpskoj za tako nešto. Volio bih da svi budu „za“, ali oni koji neće sami sebe isključuju. A tu priču o memorandumu su formirali i plasirali protivnici srpskog naroda. Na toj platformi je napravljena čitav jedan orkestrirani napad na Srbe na bazi nepostojećeg memoranduma koji nikad nije formalizovan i na bazi toga su mnogi pravdali svoje secesije kao što je Slovenija Hrvatska, muslimani u BiH, a da taj dokument nikada nije bio formalno usvojen niti postoji. Asocijacija na Memorandum dolazi od onih koji su neprijatelji srpskog naroda i u suštini nemaju ništa drugo da kažu već da zastarjele ideje i diskvalifikacije za Srbe povlače ponovo kroz neku priču o memorandumu", zaključio je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske ponovio je da Srpska podržava politiku Srbije po pitanju Kosova i Metohije i da će uvijek podržavati stav zvaničnog Beograda.

Dodik je ukazao da su isti oni stranci koji su pokušali da naprave od Kosova i Metohije neku posebnu situaciju, gurnuli Republiku Srpsku u "imaginaciju koja se zove BiH", koja ne daje rezultate i samo je "vježbalište" za strance za naredne misije da uče kako se navodno prave države".

On smatra da je aktuelna vlast u Srbiji suvereno vladala pitanjem u vezi sa Kosovom u smislu iskazivanja svoje volje o tome šta jeste, a šta nije Kosovo.

Dodik je ocijenio da svi polako postaju svjesni da su kršenje međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma najčešće motivisali stranci.

"Što se tiče crtanja karata, ja sam to učinio na jedno hipotetičko pitanje. Mislim da bih sada bio malo precizniji ali, hipotetički gledano, i dalje mislim na isti način", rekao je Dodik.

