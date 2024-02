Dodik: Htjeli su da stvore nered, da raspakuju Dejton

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je danas da cijeli svijet zna da je proces koji se vodi protiv njega pred neustavnim sudom farsa, kreirana jer su neki htjeli da raspakuju Dejton, a jedini problem na tom putu im je Srpska, koja je pokazala svoju odlučnost.

On je istakao da je mnogo onih koji danas likuju nad tim što im je jedan stranac bez ikakvih stvarnih ovlaštenja obezbijedio da predsjednik Republike Srpske dođe na izmišljeno ročište u izmišljenom postupku.

"Likuju i pojedinci u Srpskoj, i to je njihovo junaštvo. Ne sude oni meni, nego koriste silu da se obračunaju sa Srpskom. Zahvalan sam svim ljudima koji su mi pružili podršku i što razumiju koji je smisao ovog cirkusa, to me dodatno ojačalo da istrajem u svemu onome što radim i da nastavim još jače da branim srpske interese", napisao je Dodik na platformi "Iks", prenosi Srna.

Dodik je istakao da je zahvalan i svima u Srbiji i prijateljima Republike Srpske koji su uz Srpsku u trenucima najvećih pritisaka, te ukazao da su plaćeni lobisti u strahu šta će se desiti ako Donald Tramp ponovo dođe na funkciju predsjednika SAD, što je veoma izvjesno.

"Niko i ne pomišlja da će biti drugačije, jer znaju da je to jedina šansa za Ameriku", rekao je Dodik.

On je ukazao da se svijet mijenja, a Republika Srpska zna da osluškuje i prati i donosi najbolje odluke za svoj narod, te napomenuo da neće biti dozvoljeno razaranje institucija i bezvlašće.

"Htjeli su da stvore nered, da raspakuju Dejton. Jedini problem na tom putu im je Srpska i zato gledamo ovu farsu. Slušamo iste floskule o poštovanju suvereniteta, koji tako lako gaze kada im odgovara. A, Srpska je pokazala svoju odlučnost, kao i svi njeni predstavnici i moć naroda ne može i neće nikada pobijediti nikakva sila, pa čak ni ona američka!", poručio je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.