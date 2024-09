Dodik: I u Sarajevu shvatili da je Šmit lažni visoki predstavnik

ZVORNIK - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su i u Sarajevu shvatili da je Kristijan Šmit lažni visoki predstavnik, te upitao kako se Šmit može pojaviti u Sudu u Strazburu, a ne može pred Sudom BiH.

"Jedino iz toga svega je dobro što su ovi dole u Sarajevu, koliko vidim, shvatili da se radi o laži", rekao je Dodik u Zvorniku, prenosi Srna.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, Dodik je istakao da se postavlja pitanja kako se Šmit može pojaviti u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu u slučaju "Kovačević", a ne može u Sudu BiH u slučaju koji se vodi protiv njega.

"Kako je moglo da se odbije njegovo pojavljivanje u slučaju koji je on sam kreirao, nametnuo zakon na koji nije imao pravo da bi se tužio Milorad Dodik zato što ne poštuje Šmita? A kad ga zovneš da posvjedoči, on onda pobjegne i ostavi mene u sarajevskoj čaršiji da orgija o tome jesam li kriv ili nisam. To sve više zavisi od mene, nego od njih", poručio je Dodik.

