Dodik: Ideja RS mora da ostane čista, odbaciti prljanje tog imena

BEOGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je u Beogradu na tribini pod nazivom "Dekonstrukcija mitova o sarajevskom suživotu i genocidu u Srebrenici" da ideja Republike Srpske mora da ostane čista i da je neophodno odbaciti svaku vrstu satanizacije ili prljanja tog imena, što je najbolje činiti promovisanjem istine.

Dodik je u video-obraćanju učesnicima današnje tribine istakao da je Republika Srpska slobodarska i nastaviće da živi, a da će istini koja je nezaobilazna doprinijeti i ovaj skup na kojem će biti predstavljeni i rezultati nezavisnih međunarodnih komisija koje su istraživale stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine, kao i svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine.

"Kada će (istina) stupiti na djelo, vidjećemo. Činjenice koje su tamo iznesene moraju da budu javno distribuisane do mjere da postanu vlasništvo svih ljudi koji ovdje žive", poručio je Dodik.

On je istakao da se to mora činiti jer je jasno da prevara u kojoj je međunarodni faktor uveličavao stradanja Bošnjaka u Srebrenici i kvalifikovao ga na način kako želi, a minimizirao stradanja Srba u Sarajevu za vrijeme građanskog rata, govori o tome da Srbi moraju stalno biti budni i razgovarati o toj temi.

"Usput, sigurno je više Srba stradalo u Sarajevu nego Bošnjaka u Srebrenici. Zato ovaj skup posmatram kao doprinos našim naporima da se na objektivan način prikaže sve ono što je tamo urađeno", rekao je Dodik.

Ističući da je Republika Srpska zainteresovana za istinu, Dodik je podsjetio da su, bošnjačke, muslimanske strukture iz Sarajeva, ali i hrvatske iz BiH odbile prijedlog Srpske da se uključe u formiranje zajedničke, neutralne međunarodne komisije koja bi izbjegla politički uticaj Amerike i Evrope, a "koji su i stajali iza ove sramne kvalifikacije o genocidu".

"Oni su to odbili i zato smo mi odlučili da formiramo ovu međunarodnu komisiju. Drago mi je što vi svojim učešćem danas ovdje ne dozvoljavate da to bude samo jedan bljesak, u smislu: 'Evo, postojala je komisija'. Ne, ovo je materijal o kome treba uporno razgovarati, davati ocjene i vi ste upravo autoriteti koji na taj način tome mogu da priđu", rekao je Dodik.

On je ukazao da Srbe ne interesuje da "peru neku svoju lošu ulogu" i podsjetio da su se Srbi pokazali u ovom vremenu da prema onima koji su činili zločine prema drugima, treba da se preduzmu mjere odgovornosti, a da im je uvijek bilo neugodno kada vide druge strane da se ne preduzimaju nikakve mjere odgovornosti za one koji su činili zločine nad Srbima.

"Rat, svakako, donosi svašta i stvari koje nisu u okviru zakona i morala. Spremni smo da na tu temu pričamo, ali ne možemo da prihvatimo da tu pripremu koju rade vezano za priču o navodnom genocidu u Srebrenici, da iskoriste o nama kao genocidnom narodu ili Republici Srpskoj koja treba da se ukine jer je takva", rekao je Dodik.

On je primijetio da ovo o čemu će se danas razgovarati možda nije sva istina, da je možda dio one istine koju su mogli da primijete ili je neka istina za koju mislimo da jeste.

"Zato vas molim da budete objektivni. Nama treba samo čista i jedina istina koja može na pravi način da parira isključivo neistinama, koje su toliko godina ovdje sprovodili i nametali ljudi sa strane", rekao je Dodik.

Ukazujući da stranci, nisu dobrodošli kao nekada i da imaju loše namjere, Dodik je poručio da zato u Republici Srpskoj ne namjeravaju da nikome daju bjanko bilo kakvo povjerenje.

Dodik je ukazao na masovno kršenje međunarodnog prava u vezi s postavljanjem novog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita i istakao da je osnovna rasprava o tome da li dolazi visoki predstavnik ili ne.

"Kada se pobunite sa nivoa i kapaciteta koje mi imamo ovdje iz Republike Srpske, onda nam kažu da je Amerika odlučila i da je to za njih završena stvar. Možda, ali za nas nije! Za nas je to još jedan početak borbe za istinu i za pravdu. Mi ne možemo očekivati ništa od ljudi koji dolaze sa prostora Austrije i Njemačke dobro za nas", rekao je Dodik.

On je naveo da su zato vlasti Srpske morale da traže perfektne procedure.

"Ako ga imenuje Savjet bezbjednosti svojom odlukom, mi ćemo sarađivati sa njim. Ako ga ne imenuje i ako oni žele da kažu - to je gotovo, za nas to nije gotovo i mi nećemo sarađivati", poručio je Dodik.

Dodik je podsjetio da su vlasti Republike Srpske u nekom ranijem periodu usvojile izvještaj koji je napisala međunarodna zajednica, prije svega OHR, koji im je poslužilo za dodatnu satanizaciju Republike Srpske i Srba u vezi sa događajima u Srebrenici.

On je naveo da su prije toga razni međunarodni forumi naložili da se za Srebrenicu i Sarajevo napravi međunarodna ekspertiza događaja i da se utvrdi i stradanje Srba u Sarajevu.

"Ovo drugo (utvrđivanje stradanja Srba u Sarajevu) se nikada nije desilo, ali i nisu našli nijedan drugi način nego da natjeraju tadašnje vlasti Republike Srpske da prihvate napisani sramni izvještaj Pedija Ešdauna, koji je samo išao za tim da dodatno satanizuje i da Srbe okrivi za navodni genocid u Srebrenici", rekao je Dodik.

On je istakao da je, nemajući drugu dokumentaciju, sud u Hagu često upotrebljavao taj izvještaj kao glavni dokument i dokaz da su vlasti Republike Srpske priznale, odnosno da su same utvrdile i da je to stvar koja se računa završenom.

"Prije dvije-tri godine smo odlučili da prekinemo tu sramnu praksu. Narodna skupština Republike Srpske je ukinula i poništila taj izvještaj, stavila ga van snage i proglasila ga netačnim", naveo je Dodik.

On je rekao da su vlasti Srpske nakon toga odlučile da formiraju dvije nezavisne međunarodne komisije, sastavljene od važnih autoriteta iz svijeta, kako bi na objektivan, stručan i moralno verifikovan način predočila događaje u Srebrenici i Sarajevu.

Dodik je naveo da su se ovi međunarodni stručnjaci u svom radu suprotstavljali nametnutim neistinama ili vapili za tim da nađu sve relevantne dokaze i prikažu ih u svojim istraživanjima.

To je, kako je istakao Dodik, rezultiralo činjenicom da su danas urađeni izvještaji međunarodnih komisija za Srebrenicu i za Sarajevo, potkrijepljeni i nizom do tada nepoznatih dokumenata i činjenica, a u kojima su nesumnjivo utvrđeni događaji.

"Utvrdili su da se u Srebrenici desio zločin, ali da je on učinjen i prema Srbima i prema Bošnjacima i da ne može riječ genocid da stoji ispred događaja vezanih za 1995. godinu, kako su željeli ranije da prikažu i da to ne može da prođe međunarodnu klasifikaciju takvih događaja, niti da se istorijski verifikuje. To su jasno rekli u tom izvještaju", naglasio je Dodik.

On je napomenuo da se u dijelu izvještaja u kojem je dokumentovana medijska priprema satanizacije Srba, kroz segment izvještaja o Srebrenici vidi jedan važan medijski autoritet iz Italije koji je analizirao šta su radili mediji u Americi i Evropi i kako su se odnosili prema Srbima, Hrvatima, Bošnjacima u toku sukoba i na koji način su to prikazivali.

"Vidjećete da su 700 do 800 puta u nekom posmatranom periodu ti mediji govorili negativne stvari o Srbima, a o muslimanima samo jednom. To govori o tome kolika je bila nesrazmjera pristupa prema akterima građanskog rata u BiH i kako je pripreman teren za dodatnu satanizaciju", rekao je Dodik.

On je zahvalio članovima komisije, ističući da su bili voljni da se upuste u rad koji je trajao nekoliko godina, i to samo za malu nadoknadu u pogledu putnih i troškova boravka.

"Oni su sljedbenici i zavisnici od istine i zato je ovo važno. Ovo je jedna od kapitalnih stvari koje je Republika Srpska uradila i prema tome se tako trebamo odnositi", istakao je Dodik.

U Beogradu se danas održava tribina pod nazivom "Dekonstrukcija mitova o sarajevskom suživotu i genocidu u Srebrenici" u organizaciji informativno-političkih portala "Sve o Srpskoj" i "Fakti", uz podršku Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.