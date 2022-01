Dodik: Ideja o slobodi nastala decenijama prije 1992.

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da ideja o slobodi srpskog naroda na području BiH nije nastala 1992. godine, već decenijama ranije, a da je prije 30 godina institucionalno uokvirena.

Dodik je rekao da je Srpska proglašena u miru, odbranjena u ratu, te da će u narednih 30 godina biti samostalna i da će birati sa kim će biti u odnosu, konfederalnom ili u uniji.

"Republika Srpska je naviknuta da preživljava teška vremena, ali ima jednu vrijednost koju drugi nemaju, a to je svijest o tome da ukoliko nestane, nema ni nas koji živimo ovdje", rekao je Dodik u intervjuu za "Glas Srpske" povodom 30 godina postojanja Republike Srpske.

Dodik kaže da će borba trajati i kada Srpska bude samostalna država, ističući da garantuje, kada bi sada postala nezavisna, za pet godina bi bila destinacija u koju bi se ljudi doseljavali, jer je Republika Srpska zarobljenik BiH.

On je ističe da je ideja Republike Srpske - slobodarska.

"Shvatam da neko prigovara jer je bilo zločina, ali bilo ih je i na drugim stranama. Srbi, ako su činili zločine, a jesu, nisu to radili na monstruozan način kao mudžahedini koji su sjekli glave. To je nešto što nas odvaja. Uvijek smo bili spremni da se žrtvujemo", napomenuo je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH ističe da Srbi imaju ugrađenu potrebu za slobodom i da niko nikad nije rekao da su bili podanički narod.

"To je sve u osnovi Republike Srpske. Nije to bljesak istorije. To je teška borba. Recimo, te 1918. kada je na Aranđelovdan srpska vojska ušla u Banjaluku, izmorena oslobađanjem Srbije, mi smo tada naivno vjerovali da donosimo slobodu drugim narodima. Mi smo uvijek dijelili našu slobodu", rekao je Dodik.

On navodi da se onda desilo nešto što je egzaktna preteča Republike Srpske, ukazujući da su tadašnji okruzi oko Banjaluke, 11 opština uz Drinu i Trebinje, konfiguracija današnje Srpske.

"To je bilo prije 100 godina. To nije slučajno. Svi su srezovi donijeli odluku da se prisajedine Srbiji. I to se nije desilo, nego smo uvučeni u Jugoslaviju", podsjeća Dodik.

On ističe da se u proces proglašenja Republike Srpske ušlo zato što se moralo, a ne zato što je tu bio neki plan.

"Danas stalno pokušavaju dokazati da je postojao neki plan pa to ne uspijevaju. Hvataju se za slamku pa uzimaju zasjedanje iz maja 1992. u Banjaluci kao da je tada donesen neki plan", rekao je Dodik.

On je upitao kakav je to plan koji pravite u momentu kad je sukob već počeo, navodeći da je propaganda sa druge strane učinila svoje "pa smo dobili priču o udruženom zločinačkom poduhvatu".

"Na sceni je bila satanizacija, priča o tome da smo pobili 300.000 muslimana i silovali 60.000 žena. Na temelju toga su donošene brojne odluke, pa i sam Dejton", kaže Dodik.

Govoreći o događajima u postratnom periodu, koji su bili ključni da Srpska postane ovo što je danas, Dodik kaže da je konstanta nasilje visokih predstavnika i srpski otpor prema tome.

"Nama je bilo najvažnije da izbjegnemo promjene Ustav. Sada nema šanse da ikada mijenjamo Ustav, osim u smislu da BiH potpuno nestane", rekao je Dodik.

Upitan zašto se Srpska nije usprotivila nametanjima i nasilju OHR-a ranije, nego se čekalo gotovo 30 godina, Dodik kaže da su u prošlim vremenima "vlast bili svi".

"Nije vrijeme da se mi optužujemo ko je šta učinio. Nije mijenjan Ustav BiH i to je najbitnije. Zato nam prijete ratom. Može taj pokvareni Ustavni sud ponovo da donese neku odluku protiv Srpske, ali polako, nije život jedan dan i nije ova Republika stvorena da traje jedan dan", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, zato treba sve propuštati kroz prizmu odnosa prema Ustavu i sve što nije u skladu sa Ustavom treba dovesti u pitanje.

Govoreći o današnjim prijateljima Republike Srpske, Dodik ističe da je najveći narod privržen velikoj moćnoj ideji koja se zove Republika Srpska.

"A vani, polako, ali sigurno, imamo sve veći broj prijatelja, ljudi koji razumiju ovu situaciju i koji smatraju da ovo što se događa u BiH može biti ozbiljan napad na zapadni svijet", rekao je Dodik.

On je istakao da Rusija i Kina daju odlučnu podršku Repubilici Srpskoj, a da je tu i Srbija.

"Srpska nije više izolovana priča. Ima ih koji nisu bili zainteresovani, ali sada se drugačije ponašaju. Kao što je (mađarski premijer) Viktor Orban. Nama tek predstoji borba za status Srpske. BiH se ne može konsolidovati i trajati kao izraz volje ljudi koji žive ovdje", zaključio je Dodik.