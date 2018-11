Dodik: Imaju nepoželjne Ruse, ne čudi me crna lista Srba

BEOGRAD - Protivim se bilo kakvom stvaranju lista ljudi iz Srbije, pa i iz Hrvatske i Crne Gore, kojima bi bilo zabranjeno da ulaze u BiH. To je politika destabilizacije, neuvažavanja partnerstva i regionalne saradnje.

Ovako je predsjednik Republike Srpske i izabrani član Predsjedništva BiH Milorad Dodik prokomentarisao saznanje "Novosti" da odlazeći ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić priprema spisak nepoželjnih osoba iz Srbije. Dodik kaže da nije obaviješten o postojanju liste, ali da je ranije bilo najava da će se tako nešto dogoditi:

“Ono što se dogodilo kada su u pitanju Rusi, daje mi za pravo ne da se pitam da li je to moguće već da kažem da vjerovatno jeste. Najave koje smo imali i ponašanje Obavještajne agencije govore da tu ima nešto.”

On je dodao da mu, ni nakon inauguracije 20. novembra, neće padati na pamet da sarađuje sa bilo kim iz stare strukture.

Prema saznanjima “Novosti”, na listi su zasad ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, glavni urednik televizije Hepi Milomir Marić, lider SRS Vojislav Šešelj, predsjednik "Zavetnika" Stefan Stamenkovski...

Mektić je u petak odbacio te navode i rekao da je sve "izmišljotina, smišljena u kuhinji aktuelne vlasti u RS":

“To je zbog toga što čvrsto stojim na stanovištu da ne treba ulaziti u bilo kakvu koaliciju sa SNSD.”

U Dodikovoj SNSD odgovaraju tvrdnjom da se Mektić, za vrijeme svog mandata, "stavio u funkciju pojedinih stranih ambasada na destabilizaciji RS, ali i odnosa RS sa Srbijom i Rusijom.

“Pokušavao je da, po nalogu stranaca i ljudi oko Izetbegovića, sprovodi probosansku politiku na štetu RS”, kaže za "Novosti" Staša Košarac, član Predsjedništva SNSD.

Na navode da bi mogao da se nađe na spisku neželjenih u BiH, lider SRS Vojislav Šešelj kaže da je izdao "proglas" kojim zabranjuje Mektiću prelazak preko Drine i ulazak u Srbiju:

“Ako se usudi to da učini, ima da ga jurim po celoj zemlji. Videćemo ko će koga prvi da se dočepa. Mektić je tokom celog mandata vodio izdajničku politiku suprotnu interesima Srba i RS.”

Šešelj kaže da proteklih godina nije išao u BiH, jer mu je još visoki predstavnik Karlos Vestendorf uveo zabranu ulaska, a Valentin Incko je to obnovio.

Nedavno, izbio je veliki skandal kada je, na osnovu slične "crne liste", ulazak u BiH zabranjen poznatom ruskom piscu Zaharu Prilepinu.

Komentarišući saznanja o listi, Marić kaže da je - u čudu:

“Od svih televizija u Srbiji, Mektić je jedino gostovao u mojoj emisiji, pa otkud mene da stavi na spisak. Verovatno zato što mi je Dodik čest gost, a to je za Mektića smrtni greh. Rekao sam u programu da Mektić sve to radi jer je ucenjen, jer je učestvovao u ratnim zločinima u Prijedoru i Srebrenici. Posle toga, on mi je poručio da nije pravio listu, već da mu je sve podmetnuto i da će na glasanju za prijem Kosova u Interpol dokazati da nije izdajnik. On je čovek u odlasku, koji pokušava da uradi još nešto protiv Srba”, rekao je Marić.

