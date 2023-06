Dodik: Imamo spreman Zakon o Ustavnom sudu BiH

BANJALUKA - Republika Srpska je donijela odgovoran Zakon u Narodnoj skupštini RS i nesprovođenju odluka Ustavnog suda BiH, nećemo birati sudije u taj sud sve dok se ne donese Zakon o Ustavnom sudu BiH, a mi imamo spreman taj zakon i predložićemo ga, poručio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

"Prijedlog je da ostane devet članova, da Srpska bira trojicu sudija, da u kvorumu treba da odlučuju svi, a da niko neće biti preglasan tako što u većini od pet sudija mora biti najmanje jedan sudija iz sva tri naroda. Mi ćemo čuti šta oni misle o tome. Ako oni to neće, situacija će ostati kakva jeste. Obo je prijedlog koji favorizuje sve. Mi ne vjerujemo sudijama koje dolaze iz SDA", rekao je Dodik.

On je kazao da Republika Srpska radi na zaštiti svojih prava i da je time prekinula praksu da se spekulacijama ugrožava politički i ustavni sistem.

"Dok se ne donese Zakon o Ustavnom sudu BiH nema primjena odluka. Mi imamo prijedlog tog zakona i neće se ništa promijeniti", naveo je Dodik, te dodao:

'Čujemo iz FBiH da će se svašta uraditi i čak čujemo prijetnje, što su gluposti. Shvatam da iz Federacije BiH imaju svoj stav, ali to neće značiti da ćemo se mi prepasti. Shvatamo da treba da se radi, ali ovako blesav i nenormalan Ustavni sud se neće poštovati", poručio je Dodik.

On je istakao da je zadovoljan što je u Narodnoj skupštini RS ostvareno značajno jedinstvo dvotrećinske većine.

"Čuli smo i da gospodin Šmit nešto kaže kako to nije legalno, a jedini koji je nelegalan je on. Mi tražimo da se radi po slovu Ustava. Republika Srpska nema ideju secesije, ali ako oni nastave da rade kao da to žele, mi ćemo donijeti odluku da izađemo iz BiH",istakao je on i najavio da će SNSD sutra ići u Konjic na sastanak sa strankama Trojke.

"Nemamo problema da razgovatamo o ovom pitanju, ali ćemo imati i druga pitanja, poput imenovanja ministra finansija i trezora u Savjetu ministra, kao i povlačenju sredstava UIO", rekao je Dodik.

Željka Cvijanović, predsjedavaćuja Predsjedništva BiH podsjetila je da su sva tri sporazuma koji su upućeni na veto bila sporna samo zbog trećeg o ličnim kartama, ali da će ona lično predložiti da dva prva Sporazuma idu na sjednicu, a da će na trećem i dalje stajati veto.

"U Konjicu ćemo imati svoje prijedloge koji se vežu za 14 prioriteta. Jedan od naših prijedloga je da se mi bavimo time, da nađemo rješenje za to i da tome pristupimo da se usvoji zajedno. Svi koji su u vlasti i koji žele da nas podrže zahtijeva da sjednemo zajedno. Na taj način riješićemo i tačku koja se zove reforma Ustavnog suda BiH kako bi se riješilo pitanje stranih sudija. Ako želimo u EU, ajde da pokažemo karte ko je za to", navela je Cvijanovićeva te dodala da očekuje da budu definisani zajednički stavovi.