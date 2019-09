Dodik: Ime Republike Srpske pravo srpskog naroda da o tome odlučuje

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik, reagujući na izjavu Bakira Izetbegovića da nikada neće odustati od "borbe protiv diskriminacije" kada je riječ o nazivu Republika Srpska, poručio je da je ime Republika Srpska upisano u međunarodni dokument, kakav je Dejtonski sporazum.

"Ovo nije ništa novo. I ranije smo bili izloženi zahtjevima takve vrste i odbili smo to u daleko gorim okolnostima ",rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je poručio da je Republika Srpska i ime Republike Srpske ostaje pravo srpskog naroda da o tome odlučuje.

"Nama su oni jasno poslali poruku da mi nismo dobrodošli u BiH, i u toj BiH ni mi nećemo da budemo". naveo je Dodik.

Istakao je da je krajnje vrijeme da međunarodni faktor razumije o čemo se ovdje radi.

"Ukoliko se međunaroni faktor ne bude u istoj mjeri odnosio prema ovome kao prema našim ranijim političkim zahtjevima onda je jasno da su oni samo na jednoj strani i njih ne treba uvažavati ovdje", poručio je Dodik.

Deklaracija SDA poziva na sukobe

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je Programska deklaracija SDA koja predviđa "republiku BiH" rezolucija muslimanskog naroda u BiH i da poziva na sukobe.

Dodik je rekao da je deklaracija antiustavna, antidejtonska, da poziva na urušavanje mira, ignoriše realnost i činjenice da postoje drugi konstitutivni narodi kao što su Srbi i Hrvati, kao i da postoji Republika Srpska.

Prema njegovim riječima, oni bi to sve poništili i smatraju da bi to mogli da ostvare bez ikakvog uvažavanja drugih interesa, prije svega same Republike Srpske.

"Naravno da to nije moguće. Nama nije stalo ni do nikakve BiH, a pogotovo ne do `republike BiH`", rekao je Dodik za RTS.

Dodik je istakao da je veoma teško nastaviti politički dijalog sa Bakirom Izetbegovićem i njegovim sljedbenicima, te dodao kako se sa njima ne može saglasiti ni o prošlosti, ni o sadašnjosti, ni o budućnosti, a da se jedino slažu u tome da se ni u čemu ne slažu.

On je napomenuo da se ovo u Srpskoj čita i kao nastavak onoga što je Alija Izetbegović istakao u Islamskoj deklaraciji tražeći da se napravi država za muslimane koja bi kasnije trebalo da bude šerijat, a da se prema onima koji nisu muslimani odnose kao što se moglo vidjeti tamo gdje vlada Islamska država.

"Republika Srpska ovo sve dobro razumije i shvata i neće prihvatiti. Odbijamo svaku vrstu urušavanja mira i Dejtona", poručio je srpski član Predsjedništva BiH.

Kongres SDA večeras usvojio Programsku deklaraciju u kojoj se navodi da je primarni i dugoročni cilj ove stranke usvajanje ustava kojim bi BiH bila definisana kao demokratska, regionalizovana, pravna i socijalna država pod nazivom "republika BiH", sa tri nivoa vlasti - državnim, regionalnim i lokalnim.