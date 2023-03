Dodik: Imovina je crvena linija

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacio je kao spekulativnu i netačnu ocjenu Stejt departmenta da izjavama o imovini "nastoji da potkopa Ustavni sud BiH" i pozvao ih da tačno navedu član Ustava BiH u kojem imovina pripada BiH i u kojem se kaže da BiH o tome odlučuje.

Dodik smatra da je takva ocjena Stejt departmenta napisana od "muslimanskih lobista, koji su zloupotrijebili tu američku instituciju da na taj način to saopšte".

On je naglasio da je "Stejt department u svojoj ocjeni pun netačnosti, koja ne bi trebala da bude svojstvena jednom tako visokom organu moćne svjetske sile".

"Oni pokušavaju da sruše ustavni poredak u BiH tako što ne žele da kažu gdje u Ustavu piše da nepokretna imovina pripada BiH pa da bih ja to trebao da poštujem. Da to piše tu, ja bih to poštovao, ali ne piše, nego oni pokušavaju da se sakriju iza toga kako se trebaju poštovati odluke navodno organa BiH, i to je problem", rekao je Dodik Srni.

Dodik je naglasio da BiH nije nadređena Republici Srpskoj, a da oni žele da naprave upravo to.

Prema njegovim riječima, ako su mislili na Ustavni sud, onda trebaju da odgovore, ima li ijedan ustavni sud u svijetu koji donosi privremene mjere, kako je moguće da to radi, jer to nije predviđeno ni dejtonskim ni bilo kojim drugim sporazumom.

"Da je to predviđeno, to bi bilo istaknuto i napisano da može da radi i da se bavi pitanjem izvan ustava, zato je i nazvan Ustavni sud, da štiti Ustav. Po tradicionalnom tumačenju prava i njihovom tumačenju prava to podrazumijeva da isključivo mogu da sagledaju da li je nešto u skladu sa Ustavom ili nije, a ne da onda Ustavni sud proizvodi svoja rješenja, a onda to proglašava navodnim ustavom", dodao je Dodik.

Dodik je naglasio da tako i bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, potpuno ignorišući ustavnu poziciju, kaže da imovina pripada BiH.

"Niti je BiH država, niti će ikada biti, niti će ikada ovladati ovom imovinom, ova imovina pripada Republici Srpskoj, to neće zaustaviti ni Stejt department", poručio je Dodik.

Dodik je dodao da "rizikuje sada da isprovocira Stejt department za neke dodatne mjere, koje bi oni učinili bez obzira da li je nešto rekao".

"Moraju da razumiju da je imovina ovdje crvena linija s kojom mi ovdje apsolutno računamo. Nećete nam uzeti imovinu. Ukoliko želite da napravite antidejtonsku BiH, kao što je pravite sve do sada, vi iz Stejt departmenta i drugi, mi u toj BiH nećemo biti", poručio je Dodik.

On je pozvao Stejt department da ga sada ponovo nazove secesionistom ili kako god hoće.

Dodik je rekao da je apsolutno logično poštovanje Dejtonskog sporazuma, koji najviše poštuje Republika Srpska, dok ga Amerikanci ne poštuju, već zloupotrebljavaju situaciju.

On je naveo da Amerikanci nisu jedini garant Dejtonskog sporazuma i da imaju istomišljenike u Britaniji i nekim sličnoim zemljama.

"Ali Dejtonski sporazum je, onog trenutka kada se potpisao i ovdje implementiran, u rukama nas, a ne njih", dodao je on.

Dodik je "ukazao na to da se ostvaruje rano obećanje Amerikanaca muslimanima da potpišu Dejtonski sporazum, a da će oni u međuvremenu ojačati BiH, dodajući da je svjedočio tome na sastanku sa /nekadašnjim bošnjačkim članom Predsjedništva BiH/ Harisom Silajdžićem i /bivšim pomoćnikom američkog državnog sekretara/ Nikolasom Brnsom".

"Tada je Silajdžić tražio da se počne ispunjavati ta vrsta priče obećanja koje je dato o Dejtonu, a Brns je rekao - 'Pa zar ne vidiš da to upravo radimo'. To su stvari koje moramo imati na umu kada o tome pričamo i odlučujemo", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da ono što dolazi od Stejt departmenta i SAD ne mora uvijek da bude istina i da su ovaj put promašili potpuno.

"Promašili su priču o Ustavu, o imovini, neće da odgovore kako je moguće da je Republika Srpska i tada kada je prisustvo međunarodne zajednice bilo još i snažnije izvršila privatizaciju državnih preduzeća", dodao je on.

Prema njegovim riječima, tada su u Stejt departmentu bili neki drugi ljudi koji su iste odredbe ustava, kako ovi sada pokušavaju da nakaradno tumače, rekli da imovina pripada entitetima, čak je i Silajdžić napisao i knjigu u kojoj govorio o tome i opisao tu scenu oko imovine.

"Ali eto, to ne znači ništa za ove skorojeviće koji sada u ime Amerike predstavljaju ili pokušavaju da predstavljaju neku silu", rekao je Dodik.

On je poručio da nemaju šta da se miješaju u unutrašnje stvari i da bi od Amerike morale da dolaze tačne informacije.

"Pozivam da tačno navedu član Ustava u kojem imovina pripada BiH, da navedu tačno član Ustava koji kaže da BiH o tome odlučuje i onda nećemo imati nijedan problem", istakao je Dodik.