Dodik: Incko treba da se pozabavi tajnim naoružavanjem u FBiH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik očekuje da će visoki predstavnik u BiH Valentin Incko na sjednici Savjeta bezbjednosti UN početkom sljedeće sedmice iznijeti netačne informacije i optužiti Srpsku za stanje u BiH, a trebalo bi da se bavi pitanjem tajnog naoružavanja koje vrše u Federaciji BiH /FBiH/.

"Incko će opet izmišljati priče i dostavljati netačne podatke, umjesto da se okrenuo pitanju tajnog naoružavanja koje vrše u FBiH. Izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića i premijera FBiH Fadila Novalića u tom pogledu su nedvosmisleno jasne i upućuju na to da se oni naoružavaju i tajno skladište oružje", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa premijerom Srpske Željkom Cvijanović, ministrima u Vladi i srpskim predstavnicima u institucijama BiH.

Dodik je podsjetio da je zahtjev Srpske bio da entitetske vlade naprave zajedničku komisiju kako bi se utvrdila istina o ovom pitanju, te da je Republika Srpska spremna da ta komisija pregleda sve lokacije u Srpskoj, ali da za takvo nešto nema reakcije.

"Prije neki dan sam ponovo rekao da smo spremni da to čak bude i međunarodna komisija koja će uključivati i Srbiju i Rusiju, da to mogu da budu zemlje EU pa čak i SAD sa lokalnim predstavnicima, ali ni na to nema odgovora", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da je, prema dostupnim medijskim izvještajima, jasno da Incko o tome ništa neće govoriti u svom izvještaju Savjetu bezbjednosti UN, te da on "pokušava da ponovo svu ljagu i laž plasira prema Republici Srpskoj".

Dodik je rekao da Republika Srpska nije učesnik ni u kakvim razgovorima u vezi sa Izbornim zakonom BiH.

"Namjerno je neko ko to kreira izbjegao učešće predstavnika političkih partija iz Republike Srpske, jer se navodno nas ne tiče pitanje u vezi sa konstitutivnošću naroda u FBiH", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske ističe da se sastanci o izmjenama Izbornog zakona BiH održavaju u formatu dva ambasadora - SAD i EU, sa predstavnicima političkih partija iz FBiH, iako je za pitanje Doma naroda FBiH, koje je jedno od ključnih, zainteresovana i Republika Srpske.