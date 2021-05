Dodik: Incko "upokojen" politički i moralno

BANJALUKA - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko "upokojen" i politički i moralno.

Dodik smatra da je Incko "odavno otišao" iz BiH, te da novi visoki predstavnik i nije potreban.

"Zamolićemo Rusiju i Kinu i druge da u Savjetu bezbjednosti ne potvrde imenovanje novog visokog predstavnika, jer ako ova zemlja nakon 25 godina ne može da funkcioniše, onda to nije do nas, nego do onih koji hoće takvu BiH", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je protiv BiH koju pravi međunarodni faktor, prije svega Amerika i EU zajedno na čelu sa Inckom, te da podržava samo onu koja je u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH, što je, smatra, očigledno problem međunarodnoj zajednici.

"I oni to, zamislite, nazivaju antidejtonskim ponašanjem Milorada Dodika, koji podržava Dejton, a najveći njegov kršitelj, međunarodna zajednica i visoki predstavnici, oni su bajni darodavci ovdje i mi treba da aplaudiramo takvim tipovima, sa lošim namjerama prema Srpskoj i srpskom narodu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je istakao da nema ništa novo u tome što Incko u svom izvještaju Savjetu bezbjednosti UN kritikuje njegove izjave, a ne bavi se i retorikama nekih drugih funkcionera.

"Sam izvještaj govori da on ne treba tu da bude i sam je potvrdio da je nesposoban i upokojen i da ne znači ništa, sem što se nekada pojavi pred Savjetom bezbjednosti, da bi klevetao i omalovažavao institucije BiH, prije svega entiteta", rekao je Dodik.

On je ponovio da Incko u izvještaju ništa novo nije rekao, te napomenuo da je i Republika Srpska dostavila svoj izvještaj, koji treba čitati.

"Neće se desiti da mi verifikujemo te njihove eksperimente u vezi sa BiH i osporavaćemo i pravosuđe i sve što je mimo Ustava preneseno na nivo BiH", naveo je Dodik.

On je pojasnio da se to čini jer Republika Srpska nije spremna da zbog evropskog puta žrtvuje svoj kapacitet i svoje ustavne nadležnosti.

"Tražimo razgovor u vezi sa situacijom u BiH. Mislim da bi onima koji se zaklinju u BiH to trebalo da bude dobra prilika da razgovaramo, jer ne vidimo ništa loše u razgovoru o tome kako vidimo BiH", rekao je Dodik.

On je napomenuo da Republika Srpska vidi samo BiH koja je u skladu sa Ustavom BiH, te da joj druga ne treba.

"To što Incko naziva antidejtonskim, pa čak i američka Ambasada rigidnim Dejtonom, to je nešto drugo, jer oni nisu zaduženi da se bave time", rekao je Dodik.

On kaže da ga najviše iritira kada se predstavljaju kao da oni prenose stavove građana BiH. "Mi predstavljamo građane, a ne oni. Imamo pravo na naše političke stavove, a odričem bilo kakav legitimitet da američki ili evropski ambasador, a naročito Incko, predstavljaju građane BiH", rekao je Dodik.

Dodik smatra da je to još jedna njihova podvala, da su kao zabrinuti za građane. "Mi koji smo dobili glasove tih građana smo kao neki zli momci koji zaslužuju da stalno budu kritikovani, pa i na najvišem mjestu - u Savjetu bezbjednosti", rekao je Dodik.

On je naglasio da je Incko upokojen i politički, ali i moralno gledano, "da je spodoba" koja je uspjela da uporedi Republiku Srpsku sa ustaškim režimom, onim režimom koji je samo u Jasenovcu pobio 500.000 Srba, čije stradanje se obilježava narednog vikenda.

"Takav čovjek ovdje ne može da ima nikakav autoritet i on to mora da zna. To sam govorio na panelu u okviru zasjedanja UN, a očigledno da ga je to pogodilo, pa sada pokušava da nešto vrati", rekao je Dodik.

On smatra da je razgovor i ono što pokreće Narodna skupština Srpske najbolji okvir za tako nešto, te je strane u BiH pozvao da razgovaraju o tome.

"Da se manemo ovih stranaca u vidu EU, Amerike, a pogotovo Britanije. Imamo priliku da slušamo britanskog ambasadora koji će reći da Bih treba da ide ka EU, a njegova zemlja je prije tri mjeseca izašla iz EU i sada nama preporučuje ono što on nije htio. To govori o licemjerju koje ovdje vlada", rekao je Dodik.