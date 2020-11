Dodik: Incko više ništa ne može da nametne

BEOGRAD - Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko više ništa ne može da nametne niti ima razloga, te ocijenio da to zapadna Evropa ne može da prihvati.

"Njega nešto popali u Sarajevu i on odmah počne da reaguje kao iz vedra neba. Vjerovatno oni u Sarajevu to od njega traže", rekao je Dodik komentarišući prijetnje Incka da će nametnuti zakon o negiranju geoncida ako ne bude usvojen do 11. jula naredne godine.

Dodik je istakao kako ne misli da Incko može nešto da nametne. "Šta i ako nametne, nema razloga... Ipak je on olupina u smislu da je prošlost, a da li će uspjeti sa tim njegovim... Vidjećemo", izjavio je Dodik medijima iz Republike Srpske.

On smatra da je prošlo vrijeme i da zapadna Evropa to ne može da prihvati.

"Kakva je to priča o tome da na silu nešto nekome namećete. Da li to u Evropi tako rade", upitao je Dodik.

Dodik je ocijenio da se od Incka svašta može očekivati i da je izgubio kompas.

"On hoće da se vrati da dobije još koju godinu mandata i spreman je da se dodvori muslimanima od kojih vjerovatno prima već ozbiljne apanaže", istakao je Dodik.